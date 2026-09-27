«Βιολάντα»: Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για οσμή υγραερίου – Οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Απόλυση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου, λίγες ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» καταγγέλλουν συγγενείς των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις, σημειώνοντας την ανάγκη «οι αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες».

Το δημοσίευμα της «Real News»

Όπως επισημαίνεται σε σημερινό δημοσίευμα της «Real News» με τίτλο «Απέλυσαν όσους μίλησαν», η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με περιοριστικούς όρους προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες κατέθεσαν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της από την έκρηξη, προχώρησε μέσω του δικηγόρου της στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκισης και την επιστροφή του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στη φυλακή.

Μεταξύ άλλων, στο δικόγραφο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στενά συγγενικά και διοικητικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτώς ή προφορικώς παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου λίγες μέρες πριν από τη φονική έκρηξη, έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους (τουλάχιστον δύο περιπτώσεις σύμφωνα με πληροφορίες), γεγονός που η πλευρά των θυμάτων ερμηνεύει ως προσπάθεια απομόνωσης των κρίσιμων μαρτύρων.

«Γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει απολύσεις που σχετίζονται με καταθέσαντες στην υπόθεση εργαζόμενους. Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή και να καταθέσουν επιπλέον στοιχεία που αφορούν την υπόθεση», δήλωσε στη «Real News» ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μιας από τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Τσουκαλάς: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες

Την ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες των συγγενών, υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του.

«Μετά τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι, που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή στο εργοστάσιο, δημιουργούνται έντονες αμφιβολίες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων» σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και προσθέτει:

«Παράλληλα προκαλείται εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο καταχρηστικών συμπεριφορών, που ενδέχεται να συσκοτίσουν την υπόθεση και να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις, που θα ενίσχυαν το έργο της Δικαιοσύνης».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, «οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες και να εγγυηθούν την προστασία των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και του δικαιώματος τους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν ενώπιον των δικαστικών αρχών». Καταλήγοντας, επισημαίνει: «Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως θα βρεθεί η αλήθεια, θα απονεμηθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται».

Τεμπονέρας: Γαλάζια ανάπτυξη τύπου ΒΙΟΛΑΝΤΑ

«Πέντε εργάτριες νεκρές μόλις, πριν από 8 μήνες. Και τώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν, εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες πριν από την έκρηξη και είχαν καταθέσει στις Αρχές, έχουν απομακρυνθεί ήδη από τις θέσεις τους» τονίζει ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας, κάνοντας λόγο για «γαλάζια ανάπτυξη τύπου ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Όπως υπογραμμίζει στη δήλωσή του ο κ. Τεμπονέρας, «γίνεται μάλιστα λόγος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεων, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν ένα γενικότερο κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού, που λειτουργεί αποτρεπτικά για εργαζόμενους οι οποίοι θα μπορούσαν να καταθέσουν κρίσιμα στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους».

Σύμφωνα με τον τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, «έτσι βιώνουν οι εργαζόμενοι της χώρας τις συγκλονιστικές στιγμές ευημερίας που διαπιστώνουν οι Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι ζωές των εργαζομένων μπαίνουν κάτω από το αλόγιστο κέρδος και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, επιστρατεύονται εργαλεία όπως οι απολύσεις, οι εκβιασμοί, η τρομοκρατία. Μια τρομοκρατία που στρέφεται κατά εκείνων που αρνούνται να σωπάσουν, προφανώς με την ανοχή της ηγεσίας του υπουργείου εργασίας που παρακολουθεί την ιδιοκτησία της ΒΙΟΛΑΝΤΑ να ανοίγει και νέα εργοστασιακή μονάδα».

«Απέναντι σε αυτή την επίθεση, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ατομική επιβίωση. Είναι η αλληλεγγύη και η συλλογική δύναμη των εργαζομένων. Η απάντηση αφορά τελικά μια πολιτεία που θα πάρει μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, που θα θέσει τους κανόνες και θα επιβλέψει με αυστηρότητα την τήρησή τους για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Το δίλημμα πια γίνεται καθαρό: Ή με τα υπερκέρδη τους ή με τις ζωές μας», καταλήγει στη δήλωσή του.