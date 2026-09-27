Εύβοια: «Ο άντρας μου έβγαλε τα παιδιά στο κεφάλι του, ένα ένα» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων που πλημμύρισαν τα σπίτια τους

Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση, καταγράφηκαν στην Εύβοια, με τα Ψαχνά και τα Πολιτικά, να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών, που δέχθηκαν μεγάλο όγκο νερού. Στα 120 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, για τον απεγκλωβισμό δύο Ισραηλινών τουριστών.

Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές σπιτιών πλημμύρισαν, ενώ νερά έφτασαν και σε υπόγειους χώρους προκαλώντας καταστροφές.

Μια κάτοικος που είναι έγκυος, περιγράφει στην κάμερα του ΕΡΤnews, τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά της, όταν τα νερά άρχισαν να ανεβαίνουν. «Βγήκα από το σπίτι μου. Το νερό εδώ στην κοιλιά. Ο άντρας μου έβγαλε τα παιδιά στο κεφάλι του, ένα ένα. Μπήκαμε μέσα στο αμάξι. Το αμάξι τίγκα στο νερό, γεμάτο. Βγήκαμε με την όπισθεν. Με τα χίλια ζόρια μας έπαιρνε το νερό».

Όπως λέει, η οικογένεια κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί, ενώ η ίδια αναφέρει πως δεν μπόρεσε να διασώσει σχεδόν τίποτα από το σπίτι. «Σήμερα έψαχνα να βρω ρούχα στα παιδιά. Ούτε κάλτσες, ούτε τίποτα. Δεν μπόρεσα να σώσω τίποτα».

«Είμαι 12 χρόνια εδώ, έχει γίνει τέσσερις φορές»

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει την ένταση της βροχής και τα προβλήματα, που προκάλεσε η υπερχείλιση του νερού: «Πάρα πολύ νερό έριξε. Πλημμύρα. Κατέβασε από πάνω το ποτάμι και έπνιξε αυτά τα σπίτια εδώ. Είμαι 12 χρόνια εδώ, έχει γίνει τέσσερις φορές».



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην πλημμύρα του 2020, είχαν καταγραφεί 160 χιλιοστά βροχής, ενώ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, έπεσαν περίπου 120 χιλιοστά.

Ο μεγάλος όγκος νερού, προκάλεσε και κατολισθήσεις στη θέση Δερβένι, στον δρόμο προς το Προκόπι. Η οδική σύνδεση παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα, για περίπου εννέα ώρες, ενώ συνεργεία της Περιφέρειας, εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, συνεργεία του δήμου επιχειρούσαν στους τοπικούς δρόμους, ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των κατοίκων, προς και από τις κατοικίες τους.

Προβλήματα από λάσπες και φερτά υλικά σημειώθηκαν και σε άλλους δρόμους του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Χωρίς ρεύμα έμειναν για ώρες τα Καμπιά, ενώ βλάβες καταγράφηκαν και σε μεμονωμένους οικισμούς.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο τουριστών

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει και για τον απεγκλωβισμό δύο Ισραηλινών τουριστών, το αυτοκίνητο των οποίων ακινητοποιήθηκε μέσα σε λάσπες και φερτά υλικά που είχαν καλύψει το οδόστρωμα.

Σύμφωνα και με το Evia on line, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έλαβε σήμα μέσω του 112 περίπου στις 3:45 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες.

Στα Πολιτικά, η εκτίμηση που μεταφέρθηκε από το ρεπορτάζ είναι ότι, εφόσον δεν σημειωθούν νέες ισχυρές νεροποντές, τα δυσκολότερα της κακοκαιρίας έχουν περάσει.

Λέκκας: «Βελτιωνόμαστε», αλλά η κλιματική κρίση αυξάνει την τρωτότητα

Μιλώντας για την κατάσταση στην Εύβοια και την αντιπλημμυρική θωράκιση, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ψαχνών. Όπως ανέφερε, έπειτα από τις μεγάλες πλημμύρες του 2020 έγιναν σημαντικά έργα στην περιοχή, με αποτέλεσμα σήμερα οι επιπτώσεις, να είναι σαφώς μικρότερες, σε σχέση με εκείνη την περίοδο.

Ο ίδιος σημείωσε, ότι υπάρχει βελτίωση τόσο στα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης πρόγνωσης όσο και στις υποδομές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα έργα, δεν μπορούν να λύσουν άμεσα όλα τα προβλήματα απέναντι στα ολοένα πιο σύνθετα φυσικά φαινόμενα.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι η κλιματική κρίση συνδέεται με φαινόμενα που γίνονται ιδιαίτερα έντονα και πλήττουν περιοχές με αυξημένη ευπάθεια και τρωτότητα.

Κάθε περιοχή έχει διαφορετικό κίνδυνο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ίδιες παρεμβάσεις σε όλες τις περιοχές. Όπως εξήγησε, κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετική παρακολούθηση και ανάλυση των φαινομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύνθετη αλληλουχία φυσικών φαινομένων, επισημαίνοντας ότι πλέον δεν πρόκειται μόνο για μεμονωμένα περιστατικά πυρκαγιών ή πλημμυρών, αλλά μπορεί να υπάρξει διαδοχή και συνδυασμός πολλών φαινομένων.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους επιχειρησιακούς φορείς και στην Πολιτεία, αν και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς της φύσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Ποια είναι η τρωτότητα της Ελλάδας

Σε ερώτηση για τις περιοχές που μπορεί να αντιμετωπίσουν τον υψηλότερο κίνδυνο τον επερχόμενο χειμώνα, ο καθηγητής εξήγησε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία «κόκκινη» περιοχή για όλα τα φυσικά φαινόμενα.

Η διακινδύνευση εξαρτάται από το ύψος, την έκταση και τη διάρκεια ενός φαινομένου, αλλά και από την τρωτότητα και την έκθεση κάθε περιοχής. Έτσι, η ίδια πλημμύρα μπορεί να έχει διαφορετικές συνέπειες ανάλογα με το πού και πότε θα εκδηλωθεί.

Όπως υπογράμμισε, διαφορετική είναι η επικινδυνότητα για πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς ή ηφαιστειακά φαινόμενα, ενώ ο σεισμικός κίνδυνος έχει την ιδιαιτερότητα ότι ένας σεισμός μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Για την Εύβοια, πάντως, το άμεσο πρόβλημα είναι η διαχείριση των συνεπειών της έντονης βροχόπτωσης, με τις κατολισθήσεις, τα φερτά υλικά και τις τοπικές πλημμύρες να δοκιμάζουν τις υποδομές και να αναδεικνύουν την αυξημένη ανάγκη προετοιμασίας ενόψει της συνέχειας της φθινοπωρινής περιόδου.

Προβλήματα και στη Σκιάθο

Τα έντονα φαινόμενα επηρέασαν και τη Σκιάθο, όπου μόλις περίπου μισή ώρα ισχυρής βροχής ήταν αρκετή για να μετατρέψει την οδό Παπαδιαμάντη σε ορμητικό χείμαρρο.

Τα νερά παρέσυραν τραπεζοκαθίσματα, κάδους και άλλα αντικείμενα, ενώ πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου, στη Σκιάθο καταγράφηκαν 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρά τα προβλήματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι υποδομές του νησιού άντεξαν και η κατάσταση έχει πλέον αντιμετωπιστεί.