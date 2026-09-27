Ερέτρια: Γάτα βρέθηκε πυροβολημένη στο κεφάλι -Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου, καταγγέλθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας, όπου μια αδέσποτη γάτα εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από πυροβολισμό, με αποτέλεσμα την απώλεια της όρασής της. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

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Γάτα
Πηγή: Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγγέλθηκε στην Ερέτρια, όπου μία αδέσποτη γάτα, εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα, στο κεφάλι.
  • Κατά την κτηνιατρική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι τα τραύματα είχαν προκληθεί από πυροβολισμό, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την όρασή του.
  • Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, στην τοπική κοινωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου, καταγγέλθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα ΕρέτριαςΣύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας που κατοικεί στην περιοχή, η ίδια εντόπισε έξω από το σπίτι της μία αδέσποτη γάτα, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Άμεσα, και αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης, μετέφερε το τραυματισμένο ζώο σε κτηνιατρική κλινική, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Διαπιστώθηκε πυροβολισμός

Σύμφωνα με το Evia on line, κατά την διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, διαπιστώθηκε ότι τα τραύματα στο κεφάλι της γάτας, είχαν προκληθεί από πυροβολισμό. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, με αποτέλεσμα το ζώο, να χάσει την όρασή του.

Έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη

Έπειτα από την καταγγελία, το περιστατικό τέθηκε υπόψη της Αστυνομίας και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γάτα.

Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχείαμ με στόχο να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και να εντοπιστεί ο υπεύθυνοςμ για τον τραυματισμό του ζώου.

Προβληματισμός για νέο περιστατικό βίας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε περιστατικά βίας και κακοποίησης με θύματα ζώα. Η έρευνα των Αρχών, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της  συγκεκριμένης υπόθεσης.

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