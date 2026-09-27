Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα – Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις

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Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, ο δήμος Σαλαμίνας συνδράμει το έργο της πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, παρά τη βελτίωση της εικόνας, προκειμένου να περιοριστεί πλήρως το μέτωπο και να αποτραπούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Ήχησε το 112

Νωρίτερα, ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Με το μήνυμα του 112 δόθηκε η εντολή στους κατοίκους της περιοχής Περάνι να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.