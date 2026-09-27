Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα – Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις

Η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας έχει πλέον βελτιωθεί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων, ενώ κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Πειραιά για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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ελικόπτερο φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων και υδροφόρων του δήμου.
  • Νωρίτερα, ήχησε το 112, δίνοντας εντολή στους κατοίκους της περιοχής Περάνι να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο.

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Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Αιάντειο»

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, ο δήμος Σαλαμίνας συνδράμει το έργο της πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, παρά τη βελτίωση της εικόνας, προκειμένου να περιοριστεί πλήρως το μέτωπο και να αποτραπούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα – Επιχειρεί και 1 αεροσκάφος

Ήχησε το 112

Νωρίτερα, ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Με το μήνυμα του 112 δόθηκε η εντολή στους κατοίκους της περιοχής Περάνι να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

 

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