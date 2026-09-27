Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Αιάντειο»

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Ήχησε το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.

Με το μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Περάνι να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:15.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν την τελευταία ώρα. Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Επίσης ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.