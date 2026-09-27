LIVE UPDATE
Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Αιάντειο»

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Κυψέλη – «Θρασύδειλοι τραμπούκοι νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν»

Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές στην είσοδο των γραφείων. Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε το περιστατικό, ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο, και δήλωσε ότι «η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΕΠΙΘΕΣΗ ΝΔ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές στην είσοδο.
  • Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο.
  • Η ΝΔ τονίζει πως «Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν… γελιούνται» και ότι «Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές στην είσοδο των γραφείων.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

«Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα», σημειώνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Στεκόμαστε δίπλα στα μέλη και τα στελέχη μας που καθημερινά, με την παρουσία και τη δουλειά τους, κρατούν ζωντανή τη Νέα Δημοκρατία στις γειτονιές της Αθήνας. Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ