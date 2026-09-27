Γιάννης Βρούτσης: Παντρεύτηκε η κόρη του, Νίκη – Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Αναστάσιο Πολίτη

Η οικογένεια του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού και βουλευτή Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς η κόρη του, Νίκη, παντρεύτηκε στο Καβούρι τον Αναστάσιο Πολίτη. Η Νίκη Βρούτση είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και στέλεχος της EY, ενώ ο γαμπρός είναι νευροχειρουργός από την Άνδρο.

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Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κόρη του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού και βουλευτή Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, Νίκη, παντρεύτηκε στο Καβούρι τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη.
  • Η Νίκη Βρούτση είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και στέλεχος της EY, ενώ ο γαμπρός, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.
  • Σε ανάρτησή του στα social media, ο Γιάννης Βρούτσης ευχήθηκε στο ζευγάρι «Νίκη και Τάσο παιδιά μου να ζήσετε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η οικογένεια του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού και βουλευτή Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, καθώς η κόρη του, Νίκη, παντρεύτηκε στο Καβούρι τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη.

Το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας και ανταλλάσσοντας αιώνιους όρκους αγάπης.

Η Νίκη Βρούτση έχει τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σήμερα είναι ένα σημαντικό στέλεχος της EY, ενώ ο γαμπρός είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.

Μάλιστα, ο Γιάννης Βρούτσης έκανε ανάρτηση στα social με φωτογραφίες και έγραψε: Νίκη και Τάσο παιδιά μου να ζήσετε.

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