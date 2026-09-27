Γεωργιάδης κατά Μόσιαλου με αφορμή δημοσίευμα του Politico για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Ακυρώνει τον επιστημονικό του ρόλο»

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου με αφορμή δημοσίευμα του Politico για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκαν οι δηλώσεις του Ηλία Μόσιαλου στο Politico για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος υγείας. Το Politico δημοσιεύει εκτενές ρεπορτάζ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή με τα κενά εποπτείας στα κέντρα ευεξίας και μακροζωίας στη χώρα μας.

Στο ίδιο δημοσίευμα, ο κ. Μόσιαλος υποστήριξε ότι εξακολουθούν να απουσιάζουν κρίσιμα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενώ επεσήμανε την ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για ένα σύστημα υγείας που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για «αριστερή προπαγάνδα» και απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Ηλία Μόσιαλου, κατηγορώντας τον καθηγητή ότι ακύρωσε τον επιστημονικό του ρόλο και τοποθετήθηκε ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Στο @politico έχουν σήμερα ένα άρθρο για τον θάνατο του Μαζωνάκη και τις συνέπειές του κλπ https://politico.eu/article/greece-wellness-industry-under-scrutiny-after-pop-star-death-giorgios-mazonakis/

Εκεί ο κ. Ηλίας Μόσιαλος ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του 2010-2012, μας είπε ότι τα ψηφιακά εργαλεία στην υγεία φτιάχτηκαν τότε και μετά σταμάτησαν.

Σας καλώ να δείτε στο κινητό σας τώρα το my health app και να διαπιστώσετε εάν αυτό που ισχυρίστηκε για να με πλήξει, έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείσουμε ραντεβού κλπ είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους. Κρίμα κάποτε φαινόταν και σοβαρός….», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για να καταλάβετε το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Στο @politico έχουν σήμερα ένα άρθρο για τον θάνατο του Μαζωνάκη και τις συνέπειές του κλπ https://t.co/68U2ouNgcd Εκεί ο κ. Ηλίας Μόσιαλος ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2026

Το δημοσίευμα του Politico

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε έπειτα από καρδιακή ανακοπή ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, μια ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία συγκεκριμένων νοσημάτων, αλλά τα τελευταία χρόνια προωθείται από κέντρα ευεξίας ως μέθοδος αποτοξίνωσης και παράτασης της ζωής.

Το Politico αναφέρει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας η οποία, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας, δεν διέθετε άδεια για τη συγκεκριμένη πράξη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας, ενώ οι δύο γιατροί που ελέγχονται αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές για τα ευρήματα των Αρχών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δικαστικές έρευνες φέρονται να έχουν καταγράψει χρονικό κενό 87 λεπτών μεταξύ της κατάρρευσης του τραγουδιστή και της κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταθέσεις και στοιχεία που δείχνουν ότι εργαζόμενοι της κλινικής αναζητούσαν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες ανάνηψης.

Στο στόχαστρο η αγορά ευεξίας

Το Politico περιγράφει μια αγορά που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, με κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες αντιγήρανσης, αναγεννητικής ιατρικής, θεραπείες αποτοξίνωσης, ορμονικές παρεμβάσεις και προγράμματα μακροζωίας.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή εντάθηκαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία εντόπισε σειρά παραβάσεων σε δομές υγείας και αισθητικής. Μεταξύ αυτών αναφέρονται μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, λειτουργία τραπεζών βλαστοκυττάρων χωρίς άδεια, ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις χωρίς εξέταση ασθενούς καθώς και δομές που λειτουργούσαν χωρίς παρουσία γιατρού.

Πολιτική αντιπαράθεση για την εποπτεία

Το θέμα έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν ευθύνες στην κυβέρνηση για ανεπαρκή εποπτεία του χώρου.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι από το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), με αποτέλεσμα η εποπτεία να μοιραστεί ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναγνωρίσει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις υπηρεσίες μακροζωίας, την αναγεννητική ιατρική και συναφείς πρακτικές.

Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί η ανάπτυξη του συστήματος «Medwatch», το οποίο θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο διαφημίσεων και αναρτήσεων ιδιωτικών δομών υγείας και επαγγελματιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται και δηλώσεις του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου, ο οποίος επισημαίνει ότι η Ελλάδα προχώρησε σημαντικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών και μηχανισμών αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Όπως υπογραμμίζει, η αδειοδότηση μιας μονάδας αποτελεί μόνο το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο ελέγχου και δεν εγγυάται από μόνη της την ποιότητα ή την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την παραπλανητική διαφήμιση ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς ευεξίας πρέπει να συνοδευτεί από σαφείς κανόνες και αποτελεσματική εποπτεία.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καταλήγει το Politico, έχει μετατραπεί σε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τα όρια της βιομηχανίας ευεξίας, ενώ την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Υγείας παρουσίασε τις εφαρμογές Medwatch και QR code για την παρακολούθηση των αναρτήσεων και των διαφημίσεων των γιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πιθανές παρανομίες.