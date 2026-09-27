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Ινδία: 56 νεκροί από τις πλημμύρες και τις σφοδρές καταιγίδες στο Ούταρ Πραντές – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατακλυσμιαίες βροχές και καταιγίδες, στο Ούταρ Πραντές της βορειοανατολικής Ινδίας, σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που ξεπέρασαν κατά πολύ τον εποχικό μέσο όρο, προκάλεσαν την καταστροφή, περισσότερων από 1000 κατοικιών.

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Διεθνή Νέα

Ινδία/πλημμύρες
Πηγή: Wion
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις κατακλυσμιαίες βροχές και τις καταιγίδες στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.
  • Περισσότερες από 1000 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής από την Παρασκευή έως την Κυριακή, έναντι εποχικού μέσου όρου 7,6 χιλιοστών.
  • Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται πως «ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας και ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή».

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Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις κατακλυσμιαίες βροχές και τις καταιγίδες στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

 

Αυτοί οι θάνατοι καταγράφηκαν αφού «πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το μεγαλύτερο τμήμα του Ούταρ Πραντές», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου, όπου γίνεται επίσης λόγος για υλικές ζημιές: περισσότερες από 1000 κατοικίες καταστράφηκαν.

 

Το Ούταρ Πραντές, με πληθυσμό άνω των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, πλήττεται συχνά από καταιγίδες, κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Όμως, αυτήν τη φορά, καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής από την Παρασκευή έως σήμερα Κυριακή, έναντι εποχικού μέσου όρου 7,6 χιλιοστών.

 

 


Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται, σχετικά το μετεωρολογικό φαινόμενο, πως «ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας και ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή».

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