Ινδία: 56 νεκροί από τις πλημμύρες και τις σφοδρές καταιγίδες στο Ούταρ Πραντές – ΒΙΝΤΕΟ

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Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις κατακλυσμιαίες βροχές και τις καταιγίδες στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Αυτοί οι θάνατοι καταγράφηκαν αφού «πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το μεγαλύτερο τμήμα του Ούταρ Πραντές», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου, όπου γίνεται επίσης λόγος για υλικές ζημιές: περισσότερες από 1000 κατοικίες καταστράφηκαν.

Heavy rain triggers floods and landslides in India’s Uttar Pradesh, killing at least 56 people over the past three days, a government disaster agency says. https://t.co/ucJ8Kfzz8J — Arab News Pakistan (@arabnewspk) September 27, 2026

Το Ούταρ Πραντές, με πληθυσμό άνω των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, πλήττεται συχνά από καταιγίδες, κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Όμως, αυτήν τη φορά, καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής από την Παρασκευή έως σήμερα Κυριακή, έναντι εποχικού μέσου όρου 7,6 χιλιοστών.

Floods, landslides kill 15 in India and four in Nepal as rivers rise https://t.co/mUnGLvRoZ6 — The Straits Times (@straits_times) September 27, 2026



Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται, σχετικά το μετεωρολογικό φαινόμενο, πως «ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας και ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή».