Θάνατος Μαζωνάκη: Υπό διερεύνηση ο ακριβής αριθμός των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου – Το sms του τραγουδιστή μία ημέρα πριν από τη μοιραία επίσκεψή του

Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρείται το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο τραγουδιστής στην προφυλακισμένη γιατρό, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Στο μήνυμα ο Γιώργος Μαζωνάκης εκφράζει προβληματισμό τόσο για τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει, όσο και για το κόστος της, κάνοντας αναφορά σε ποσά 3.000 και 6.000 ευρώ.

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6.000 ή 3.000, οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά», αναφέρεται στο μήνυμα που εξετάζουν οι Αρχές.

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας αναμένεται να αποτελέσει μέρος της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το μήνυμα φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει αναφέρει ότι γνώριζε για επικοινωνία της γιατρού με τον Γιώργο Μαζωνάκη σχετικά με τα χρήματα και τις θεραπείες.

«Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες. Σε μήνυμα προς τη γιατρό, την Τρίτη το πρωί, της έγραψα “θα τον στριμώξω”, αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για την Τετάρτη το απόγευμα», ανέφερε.

Τη φράση «θα τον στριμώξω» σχολίασε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν αφορά σε κάτι που συνέβη μετά το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.

«Δεν έχει να κάνει, το τονίζω, με κάτι που είναι πριν. Το βασικό είναι αυτό. Άρα δεν τον στρίμωξε, δεν τον πίεσε για Τετάρτη απόγευμα μετά το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση που αποφασίζουν οι δυο τους. Είναι καθαρό. Και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει καμία ποινική χροιά», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να είχε γίνει συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη γιατρό.

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας θεωρείται παράλληλα η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων. Η εντολή του 32ου ανακριτή για το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών αναμένεται να επιτρέψει στις Αρχές να αναζητήσουν κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα, ακόμη και διαγραμμένα στοιχεία, ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας και τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να δώσει στοιχεία για μηνύματα, ακόμη και για μηνύματα που έχουν διαγραφεί, είτε από εφαρμογές είτε από την απλή διαδικασία αποστολής μηνυμάτων.

Από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν στοιχεία για τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων ακόμη και κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε, τη διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες και θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών», ανέφερε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη.

Υπό διερεύνηση ο ακριβής αριθμός των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο

Υπό διερεύνηση παραμένει και ο ακριβής αριθμός των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ώρα που ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Οι επικοινωνίες πριν και μετά τον θάνατό του εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να διασταυρωθούν οι καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, αν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αφαίρεσης.