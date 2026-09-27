Δύο συλλήψεις στην Ομόνοια για ναρκωτικά – Είχαν κρύψει κοκαΐνη κάτω από τον λεβιέ των ταχυτήτων

Στην περιοχή της Ομόνοιας συνελήφθησαν ένας 33χρονος και μία 32χρονη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, με τον 33χρονο να κατηγορείται και για πλαστογραφία. Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, MDMA, καθώς και χρήματα, κινητά τηλέφωνα και οχήματα, με μέρος της κοκαΐνης να βρίσκεται κρυμμένο σε αυτοκίνητο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στην Ομόνοια 33χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πλαστογραφία.
  • Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA, ενώ συνελήφθη και μία 32χρονη στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.
  • Μέρος της κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πλαστογραφία.

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Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου, ο οποίος κινούνταν με μοτοσικλέτα, και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο κινητά τηλέφωνα, 1.785 ευρώ καθώς και πλήθος κλειδιών.

Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τόσο σε οχήματα όσο και σε οικίες του 33χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 102 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 969 γραμμάρια MDMA.

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Κάτω από τον λεβιέ των ταχυτήτων

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 3 φαρμακευτικά δισκία, πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 3 οχήματα (2 μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο) και 2 έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται. Επιπρόσθετα, κατά την έρευνα σε οικία, εντός αυτής συνελήφθη και 32χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημειώνεται ότι μέρος της κατασχεμένης ποσότητας κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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