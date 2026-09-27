Κακοκαιρία στην Εύβοια: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του στις λάσπες – Ειδοποίησαν τις Αρχές με κλήση στο 112

Η κακοκαιρία πλήττει την Εύβοια, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ένα ζευγάρι 55 ετών από το Ισραήλ εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του στις λάσπες στην περιοχή Πολιτικά, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις που οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο δρόμου στο Δερβένι.

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Κακοκαιρία στην Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Εύβοια. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την ισχυρή νεροποντή, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις.
  • Ζευγάρι 55 ετών εγκλωβίστηκε με το ΙΧ του στις λάσπες στην περιοχή Πολιτικά, ειδοποιώντας τις Αρχές με κλήση στο 112.
  • Κατολισθήσεις στο Δερβένι και προβλήματα στο οδικό δίκτυο οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου, με μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο.

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Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Εύβοια. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την ισχυρή νεροποντή, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια: Κλειστός δρόμος στο Δερβένι λόγω κατολισθήσεων – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή Πολιτικά στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Ειδοποίησαν τις Αρχές με κλήση στο 112.

Το ζευγάρι, 55 ετών και οι δύο, με καταγωγή από το Ισραήλ, εγκλωβίστηκε με το ΙΧ στις λάσπες, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Κατολισθήσεις στο Δερβένι και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου στην περιοχή του Δερβενίου προχώρησαν οι Αρχές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχει προκαλέσει κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Παγώντας-Δερβένι, με την Περιφέρεια και την Αστυνομία να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, στο σημείο μετέβησαν μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για προληπτικούς λόγους μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των καιρικών φαινομένων.

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