«Η διπλωματία των πάντα»: Μετά τον Σι Τζινπίνγκ η Κίνα στέλνει στις ΗΠΑ τον Πινγκ Πινγκ και τη Φου Σουάνγκ

Η Κίνα στέλνει δύο γιγάντια πάντα, τον Πινγκ Πινκ και τη Φου Σουάνγκ, στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζοντας την παράδοση της «διπλωματίας των πάντα» για την ενίσχυση των σχέσεων με άλλες χώρες. Η μεταφορά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, όπου συμφωνήθηκε εμπορική εκεχειρία και δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την τεχνητή νοημοσύνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πινγκ Πινκ και η Φου Σουάνγκ, τα δύο γιγάντια πάντα, ταξιδεύουν για την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναχωρώντας αεροπορικώς από το Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν. – Η μεταφορά συνεχίζει μία παράδοση χρόνων, την λεγόμενη «διπλωματία των πάντα», με την οποία το Πεκίνο ενισχύει τις σχέσεις του με άλλες χώρες. Η άφιξη των δύο πάντα θεωρείται ακόμη μία κίνηση συμβολισμού. – Η μεταφορά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήθηκε επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πινγκ Πινκ και η Φου Σουάνγκ, τα δύο γιγάντια πάντα που ταξιδεύουν για την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζουν μία παράδοση χρόνων, την λεγόμενη «διπλωματία των πάντα», με την οποία το Πεκίνο ενισχύει τις σχέσεις του με άλλες χώρες και σίγουρα με διαφορετικό τρόπο…

Τα δύο ζώα αναχώρησαν από το Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν και μεταφέρονται αεροπορικώς στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου 15 ώρες. Πριν από την αναχώρησή τους, πλήθος επισκεπτών συγκεντρώθηκε στην Ερευνητική Βάση Αναπαραγωγής Γιγάντιων Πάντα για να τα αποχαιρετήσει.

Η μεταφορά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας και στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

 

Η μεταφορά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας και στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η άφιξη των δύο πάντα στην Ατλάντα θεωρείται ακόμη μία κίνηση συμβολισμού από το Πεκίνο, καθώς τα γιγάντια πάντα παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εργαλεία ήπιας ισχύος της Κίνας στις διεθνείς σχέσεις.

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