«Η διπλωματία των πάντα»: Μετά τον Σι Τζινπίνγκ η Κίνα στέλνει στις ΗΠΑ τον Πινγκ Πινγκ και τη Φου Σουάνγκ

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Ο Πινγκ Πινκ και η Φου Σουάνγκ, τα δύο γιγάντια πάντα που ταξιδεύουν για την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζουν μία παράδοση χρόνων, την λεγόμενη «διπλωματία των πάντα», με την οποία το Πεκίνο ενισχύει τις σχέσεις του με άλλες χώρες και σίγουρα με διαφορετικό τρόπο…

Τα δύο ζώα αναχώρησαν από το Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν και μεταφέρονται αεροπορικώς στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου 15 ώρες. Πριν από την αναχώρησή τους, πλήθος επισκεπτών συγκεντρώθηκε στην Ερευνητική Βάση Αναπαραγωγής Γιγάντιων Πάντα για να τα αποχαιρετήσει.

Η μεταφορά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας και στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

A pair of giant pandas, Ping Ping and Fu Shuang, departed for Zoo Atlanta in the U.S. from Chengdu Shuangliu International Airport in southwest China’s Sichuan Province on a chartered flight at 2:55 a.m. Sunday, kicking off their 10-year stay at the zoo. #Panda #China pic.twitter.com/HKcpLxOhr9 — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2026

Η μεταφορά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας και στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η άφιξη των δύο πάντα στην Ατλάντα θεωρείται ακόμη μία κίνηση συμβολισμού από το Πεκίνο, καθώς τα γιγάντια πάντα παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εργαλεία ήπιας ισχύος της Κίνας στις διεθνείς σχέσεις.