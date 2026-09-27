Άστατος ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες «χτυπούν» τη χώρα – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την Αττική, την Εύβοια και την Κρήτη. Παράλληλα, αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.

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καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άστατος θα παραμείνει ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Τα φαινόμενα επηρεάζουν μεταξύ άλλων την Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
  • Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να φτάσουν κατά τόπους τους 25-27 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.
  • Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων έως τις βραδινές ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.

Τα φαινόμενα επηρεάζουν μεταξύ άλλων την Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ σταδιακά αναμένεται να εξασθενήσουν.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν κατά τόπους τους 25-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο έως τους 26 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Νεφώσεις και βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, με βελτίωση του καιρού έως τις βραδινές ώρες.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 4-5 μποφόρ, τοπικά 6-7 μποφόρ στα ανατολικά.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 21-22°C, με χαμηλότερες ελάχιστες τιμές στα βόρεια και ανατολικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί, έως 2-3 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 24-25°C.
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