Σταθερό σάκχαρο στο αίμα: Τα 4 ροφήματα που αξίζει να έχετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε, σύμφωνα με ειδικούς

Οι πολλές ώρες στον δρόμο μπορούν εύκολα να διαταράξουν τις συνήθειες σας. Όμως, η επιλογή του κατάλληλου ροφήματος μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε ενυδατωμένοι χωρίς να προσθέσετε περιττή ζάχαρη στη διατροφή σας. Διατροφολόγοι ξεχωρίζουν τέσσερα ροφήματα που αξίζει να έχετε μαζί σας στο επόμενο ταξίδι για σταθερά επίπεδα σακχάρου.

4 ροφήματα που βοηθούν να κρατήσετε υπό έλεγχο το σάκχαρο στο αίμα όταν ταξιδεύετε, σύμφωνα με ειδικούς

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο. Είτε κατευθύνεστε στη θάλασσα, στο βουνό είτε επισκέπτεστε την οικογένειά σας, τα road trips είναι γεμάτα περιπέτεια. Ωστόσο, πάνω στον ενθουσιασμό της διαδρομής, είναι εύκολο να πιείτε λιγότερα υγρά από όσα χρειάζεστε, προκειμένου να αποφύγετε τις συχνές στάσεις για τουαλέτα. Παρόλο που αυτό φαίνεται βολικό, η έλλειψη υγρών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία σας.

Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη, ειδικά όταν περνάτε πολλές ώρες στο δρόμο. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, κόπωση, δυσκολία στη συγκέντρωση και εναλλαγές στη διάθεση, ενώ η σοβαρότερη αφυδάτωση αυξάνει τον κίνδυνο για δυσκοιλιότητα και πέτρες στους νεφρούς. Αν θέλετε να φτάσετε στον προορισμό σας γεμάτοι ενέργεια, η ενυδάτωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να το πετύχετε είναι να ετοιμάσετε ένα φορητό ψυγείο με δροσιστικά ροφήματα που δεν αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα. «Όταν ταξιδεύετε, να έχετε πάντα το νερό ως κύρια επιλογή σας, χρησιμοποιώντας άλλες εναλλακτικές στρατηγικά ως μέρος ενός προγραμματισμένου σνακ», αναφέρει η Erin Palinski-Wade, RD, CDCES.

Η ίδια επισημαίνει ότι, εκτός από όσους διατρέχουν κίνδυνο υπογλυκαιμίας (οι οποίοι πρέπει πάντα να διαθέτουν μια πηγή υδατανθράκων ταχείας δράσης), υπάρχουν πολλές επιλογές με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίγες θερμίδες. Πρόκειται για ροφήματα που ενυδατώνουν τον οργανισμό και έχουν περισσότερη γεύση από το απλό νερό.

Υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα: 4 ροφήματα που μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε

Πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη

Πρωτεϊνούχο ρόφημα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη

Χυμός δαμάσκηνου

Χυμός βύσσινο

Πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη

Μία από τις κορυφαίες επιλογές των διαιτολόγων είναι το πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη, χάρη στα πολλαπλά διατροφικά του οφέλη. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει συμβάλλουν στη μείωση των φλεγμονών, ενώ προσφέρουν αντικαρκινική, αντιγηραντική και αγγειοπροστατευτική δράση, βοηθώντας παράλληλα στη διαχείριση του βάρους.

«Όταν βρίσκεστε σε ταξίδι, το πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη είναι μια από τις πιο εύκολες και υγιεινές επιλογές, καθώς προσφέρει γεύση και ενυδάτωση χωρίς υδατάνθρακες ή προστιθέμενη ζάχαρη, με αποτέλεσμα να μην ανεβάζει το σάκχαρο στο αίμα», εξηγεί η διαιτολόγος Palinski-Wade.

Η ίδια επισημαίνει ότι η καφεΐνη επηρεάζει διαφορετικά το σάκχαρο σε κάθε οργανισμό. Αν έχετε ευαισθησία, προτιμήστε την ντεκαφεϊνέ εκδοχή του.

Παράλληλα, η διαιτολόγος Dawn Jackson Blatner συνιστά το πράσινο τσάι για μεγάλες διαδρομές. Ο συνδυασμός L-θεανίνης και καφεΐνης ενισχύει τη συγκέντρωση και την εγρήγορση πίσω από το τιμόνι.

Tip: Επιλέγοντας μια συσκευασία έως 480 ml (16 oz), η πρόσληψη καφεΐνης διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (περίπου 50-60 mg).

Προσοχή: Αν οδηγείτε αργά το απόγευμα, αποφύγετε τα ροφήματα με καφεΐνη κοντά στην ώρα του ύπνου για να μην διαταραχθεί η ξεκούρασή σας.

Πρωτεϊνούχο ρόφημα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη

Αν ψάχνετε ένα ρόφημα που λειτουργεί και ως χορταστικό σνακ, οι ειδικοί προτείνουν ένα protein shake χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Η Palinski-Wade αναφέρει: «Ένα πρωτεϊνικό ρόφημα χωρίς πολλή ζάχαρη είναι ίσως η πιο χορταστική επιλογή στη λίστα, καθώς προσφέρει κάτι παραπάνω από απλή ενυδάτωση. Είναι ιδανικό όταν θέλετε να ξεδιψάσετε και να μην πεινάτε».

Η πρωτεΐνη αυξάνει το αίσθημα του κορεσμού, επιβραδύνει τη πέψη και διατηρεί τα επίπεδα του σακχάρου σταθερά. Επιπλέον, πολλά έτοιμα ροφήματα πρωτεΐνης περιέχουν φυτικές ίνες – έναν δυνατό συνδυασμό που κρατά την πείνα μακριά για περισσότερη ώρα.

Η Blatner προτείνει επίσης τα νέα διαφανή ροφήματα πρωτεΐνης (clear protein drinks): «Ένα διαφανές ρόφημα πρωτεΐνης προσφέρει την απαραίτητη πρωτεΐνη με ελάχιστη έως καθόλου ζάχαρη, διατηρώντας το σάκχαρο σταθερό και προσφέροντας κορεσμό ανάμεσα στις στάσεις. Αποτελεί μια δροσιστική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα κλασικά πρωτεϊνικά ροφήματα, ειδικά τις ζεστές μέρες των ταξιδιών».

Χυμός δαμάσκηνου

Ο χυμός δαμάσκηνου μπορεί να μην είναι το πρώτο ρόφημα που σκέφτεστε να πάρετε μαζί σας σε ένα ταξίδι, αλλά οι διαιτολόγοι τονίζουν ότι αποτελεί μια έξυπνη προσθήκη – ειδικά αν τα ταξίδια διαταράσσουν το πεπτικό σας σύστημα.

«Τα ταξίδια μπορούν να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα και πεπτική δυσφορία, καθώς αλλάζουν οι καθημερινές συνήθειες και τα γεύματα», εξηγεί η διαιτολόγος Palinski-Wade. «Ως πηγή φυτικών ινών, ο 100% φυσικός χυμός δαμάσκηνου βοηθά στη ρύθμιση του εντέρου, ενώ παράλληλα ενυδατώνει τον οργανισμό».

Παρόλα αυτά, ο χυμός δαμάσκηνου περιέχει φυσικά περισσότερους υδατάνθρακες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα ροφήματα. Μια μερίδα 240 ml αποδίδει περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών, 42 γραμμάρια υδατανθράκων και 25 γραμμάρια φυσικών σακχάρων.

Πώς να τον καταναλώσετε

Μειώστε τη μερίδα: Προτιμήστε μια μικρότερη ποσότητα (περίπου 120 ml) και αραιώστε την με ανθρακούχο νερό για ένα δροσιστικό ρόφημα που κρατά τους υδατάνθρακες υπό έλεγχο.

Σωστός συνδυασμός: Η διαιτολόγος Blatner προτείνει να τον συνοδεύσετε με ένα σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες (όπως ψητά ρεβίθια ή edamame). Αυτός ο συνδυασμός επιβραδύνει τη πέψη και προσφέρει μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού.

Χυμός βύσσινο

Ακόμα ένας 100% φυσικός χυμός που αξίζει να πάρετε μαζί σας είναι ο χυμός βύσσινου. Αν και η έρευνα συνεχίζεται, μελέτες δείχνουν ότι ο χυμός βύσσινου βοηθά στην αντιμετώπιση των φλεγμονών και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου – δύο πολύτιμα οφέλη μετά από μια κουραστική μέρα στον δρόμο.

Οι πολλές ώρες ακινησίας στο αυτοκίνητο προκαλούν ήπιες φλεγμονές στο σώμα, ενώ ο ύπνος σε ένα ξένο περιβάλλον συχνά δεν είναι ξεκούραστος. Ο χυμός βύσσινου δίνει λύση και στα δύο:

Φυτικές ενώσεις και αντιοξειδωτικά: Τα μεγαλύτερα οφέλη προέρχονται από τις πολύτιμες φυτικές ενώσεις που περιέχει.

Ρύθμιση σακχάρου: Επειδή περιέχει περίπου 31 γραμμάρια υδατανθράκων (εκ των οποίων τα 26g είναι σάκχαρα) ανά 240 ml, συνιστάται να τον αραιώνετε με ανθρακούχο νερό ή να καταναλώνετε 120 ml το βράδυ.

Συμβουλή για καλύτερο ύπνο: «Μετά από μια μεγάλη διαδρομή, απολαύστε τον χυμό βύσσινου το βράδυ μαζί με ένα κομμάτι τυρί και μια χούφτα καρύδια. Αυτό το ισορροπημένο σνακ συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, σταθεροποιεί το σάκχαρο και ενισχύει τις χαλαρωτικές ιδιότητες του χυμού», σημειώνει η Blatner.

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο ρόφημα που δεν ανεβάζει το σάκχαρο

Οι επιλογές για ροφήματα που είναι φιλικά προς τα επίπεδα γλυκόζης δεν περιορίζονται μόνο στα βασικά. Κρατήστε τις παρακάτω συμβουλές των ειδικών κατά νου, ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή όπου κι αν βρίσκεστε.