Σάκχαρο στο αίμα: Οι 3 τροφές που μπορείτε να προσθέσετε στην διατροφή σας για να αποφύγετε τις απότομες αυξήσεις, σύμφωνα με ειδικούς

Οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα δεν επηρεάζουν μόνο τα άτομα με διαβήτη. Μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, έντονες λιγούρες και μεταπτώσεις στη διάθεση, ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους. Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες τροφών που μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της γλυκόζης χωρίς να χρειαστεί να αποκλείσετε τους υδατάνθρακες.

Οι κρυφοί κίνδυνοι από τις αιχμές του σακχάρου

Το σάκχαρο αίματος ή γλυκόζη προέρχεται από τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και αποτελεί την κυρίαρχη πηγή ενέργειας του οργανισμού. Οι υδατάνθρακες –όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα φρούτα και τα γλυκά– μετατρέπονται σε γλυκόζη στο πεπτικό σύστημα πριν εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Μετά από ένα γεύμα, η ινσουλίνη (μια ορμόνη του σώματος) αυξάνεται προσωρινά για να διευκολύνει την απορρόφηση της γλυκόζης από το αίμα, επιτρέποντάς της να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Σε υγιείς ανθρώπους, ο οργανισμός ελέγχει προσεκτικά τα επίπεδα σακχάρου, διατηρώντας τα σε ένα στενό εύρος: περίπου 4,0-4,5 mmol/L κατά τη νηστεία και όχι πάνω από 7,8 mmol/L δύο ώρες μετά το φαγητό, σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF).

Ωστόσο, ακόμη και υγιή άτομα εμφανίζουν μεταγευματικές εξάρσεις που μερικές φορές φτάνουν σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα των διαβητικών, περνώντας συχνά απαρατήρητες. Αυτές οι απότομες αυξήσεις ευθύνονται για τις ξαφνικές πτώσεις ενέργειας (energy crashes) και τις έντονες λιγούρες.

Μακροπρόθεσμα, οι επαναλαμβανόμενες υψηλές αιχμές του σακχάρου στο αίμα μπορούν να οδηγήσουν σε:

Ήπια, χρόνια φλεγμονή

Μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη (αντίσταση στην ινσουλίνη)

Αυξημένο κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων (ακόμη και σε άτομα χωρίς διαβήτη)

Πώς να εξισορροπήσετε το σάκχαρο χωρίς να κόψετε τους υδατάνθρακες

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να αποκλείσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας. Αντίθετα, ο σύμβουλος υγείας Steve Bennett συνιστά μια πιο σταθερή προσέγγιση, συνδυάζοντας τους υδατάνθρακες με τροφές που πέπτονται πιο αργά, ώστε να εξομαλυνθούν τα σκαμπανεβάσματα του σακχάρου.

«Οι μεγάλες αιχμές του σακχάρου προκαλούνται κυρίως από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, ειδικά εκείνα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι φυτικές ίνες», εξηγεί ο Bennett.

Τι να προσθέσετε στην διατροφή σας για σταθερό σάκχαρο στο αίμα

Για να επιβραδύνετε την απορρόφηση των σακχάρων και να διατηρήσετε τη γλυκόζη σε σταθερά επίπεδα, ο ειδικός προτείνει να εντάσσετε σε κάθε σας γεύμα:

Φυτικές ίνες: Λαχανικά, σαλάτες και προϊόντα ολικής άλεσης.

Πρωτεΐνη: Άπαχο κρέας, όσπρια ή τόφου.

Υγιεινά λιπαρά: Αβοκάντο, ξηροί καρποί και ελαιόλαδο.

Πώς να αποφύγετε τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα

Με την πάροδο του χρόνου, οι επαναλαμβανόμενες και απότομες αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη (μια κατάσταση όπου το σώμα αδυνατεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά το σάκχαρο). Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειες, ακόμη και για πρόωρη γήρανση.

Τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσετε υγιή επίπεδα σακχάρου

Ελέγχετε τις συσκευασίες των τροφίμων

Καταναλώστε πρώτα τις φυτικές ίνες

Κάντε έξυπνες επιλογές διατροφής

Κινηθείτε μετά τα γεύματα

Αποφύγετε τα νυχτερινά σνακ

Ελέγχετε τις συσκευασίες των τροφίμων

Ο ειδικός Steve επισημαίνει: «Οι κρυμμένες ζάχαρες σε “υγιεινά” τρόφιμα, όπως οι μπάρες δημητριακών, οι συσκευασμένοι χυμοί φρούτων, τα γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά και τα smoothies, συχνά περιέχουν τόση ζάχαρη όση και ένα γλυκό, προκαλώντας μεγάλες εξάρσεις. Αναπάντεχοι ένοχοι, όπως οι ρυζογκοφρέτες (που έχουν υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από την ίδια τη ζάχαρη), τα αποξηραμένα φρούτα, το σούσι με λευκό ρύζι, ακόμη και οι τηγανητές γλυκοπατάτες, μπορούν να εκτοξεύσουν τη γλυκόζη».

Ο ίδιος συνιστά να εξετάζετε τις ετικέτες με βάση τους εξής δείκτες:

Πάνω από 5g ζάχαρης ανά 100g: Μπορεί να προκαλέσει μέτρια αύξηση.

Πάνω από 10g ζάχαρης ανά 100g: Είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σημαντική έξαρση γλυκόζης (συχνά επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα στις συσκευασίες).

Στόχος: Επιλέγετε προϊόντα στα οποία οι φυτικές ίνες αποτελούν τουλάχιστον το μισό της ποσότητας της ζάχαρης.

Καταναλώστε πρώτα τις φυτικές ίνες

Σύμφωνα με στοιχεία, ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό ενηλίκων καταφέρνει να προσλάβει τα συνιστώμενα 30g φυτικών ινών την ημέρα. Αυτή η έλλειψη φαίνεται πως οδηγεί σε απότομες πτώσεις του σακχάρου, λιγούρες, πνευματική θολότητα (brain fog) και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας.

Η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες πριν από το γεύμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εξάρσεις γλυκόζης. Αντί να κόψετε τους αγαπημένους σας υδατάνθρακες, ξεκινήστε το γεύμα σας με μια σαλάτα, ωμά λαχανικά ή μια φούχτα ξηρούς καρπούς.

Συμβουλή: Ο συνδυασμός τροφών πλούσιων σε υδατάνθρακες με πρωτεΐνες και καλά λιπαρά επιβραδύνει την πέψη. Δοκιμάστε να συνδυάσετε μαύρη σοκολάτα με αμύγδαλα ή να απολαύσετε μούρα μαζί με το επιδόρπιό σας.

Κάντε έξυπνες επιλογές διατροφής

Αν ψάχνετε να αντικαταστήσετε τη σοκολάτα με ένα χορταστικό και ισορροπημένο σνακ, ο Steve προτείνει:

Στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι με μούρα.

Πουτίγκα με σπόρους chia.

Χούμους με sticks λαχανικών.

Ξηρούς καρπούς ή ένα βραστό αυγό.

Επίσης, προτείνει να αντικαταστήσετε το λευκό ρύζι με «ρύζι» κουνουπιδιού, να χρησιμοποιείτε πράσινα φυλλώδη λαχανικά αντί για τορτίγιες και να προτιμάτε τα μούρα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αντί για τροπικά φρούτα.

Κινηθείτε μετά τα γεύματα

Δεν χρειάζεται να εξαντλείστε στο γυμναστήριο για να παραμείνετε υγιείς. Μπορείτε να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας φαγητά με μέτρο και να κρατάτε το σάκχαρο υπό έλεγχο με έναν απλό περίπατο 10 λεπτών μετά το φαγητό.

Αυτή η σύντομη κίνηση μπορεί να μειώσει την έξαρση της γλυκόζης έως και κατά 30%, καθώς η ήπια δραστηριότητα ωθεί τους μύες να απορροφήσουν την περίσσεια ζάχαρης πριν συσσωρευτεί στο αίμα.

Αποφύγετε τα νυχτερινά σνακ

Το σώμα παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη όσο προχωρά η νύχτα. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες ακριβώς τροφές, αν καταναλωθούν αργά το βράδυ, προκαλούν πολύ μεγαλύτερη αύξηση της γλυκόζης σε σχέση με την ημέρα.

Οι νυχτερινές εξάρσεις σακχάρου: