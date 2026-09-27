Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (27/9) – Η μάχη της Εθνικής με τη Γερμανία και ο τελικός του Super Cup

Tο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League και ο τελικός του Basketball Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μας στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Ο τελικός του Basketball Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ είναι επίσης ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν.
  • Αναλυτικά όλες οι επιλογές της Κυριακής περιλαμβάνουν πλήθος αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Tο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League και ο τελικός του Basketball Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού

09:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ

09:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026, Μικρός Τελικός)

10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού

12:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη

12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού

13:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026, Τελικός)

14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού

16:00: Novasports Prime | Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν (UEFA Nations League)

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Β (Superbet League 2)

16:00: Superbet YouTube Channel | Πανιώνιος – Ζάκυνθος (Superbet League 2)

18:00: Magenta Sport 5 | Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)

18:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)

19:00: Novasports Start | Αυστρία – Κόσοβο (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 4HD | Γιβραλτάρ – Ανδόρα (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 3HD | Δανία – Ουαλία (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 2HD | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)

19:00: ALPHA | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)

20:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα (ACB Liga Endesa)

20:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup, Τελικός)

20:30: Magenta Sport 6 | Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)

21:00: Magenta Sport 5 | WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)

21:45: Novasports 2HD | Ισραήλ – Ιρλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 1HD | Νορβηγία – Πορτογαλία (UEFA Nations League)

21:45: ALPHA / Novasports Start | Γερμανία – Ελλάδα (UEFA Nations League)

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