Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (27/9) – Η μάχη της Εθνικής με τη Γερμανία και ο τελικός του Super Cup

Tο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League και ο τελικός του Basketball Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
09:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ
09:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026, Μικρός Τελικός)
10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
12:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
13:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026, Τελικός)
14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
16:00: Novasports Prime | Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν (UEFA Nations League)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Β (Superbet League 2)
16:00: Superbet YouTube Channel | Πανιώνιος – Ζάκυνθος (Superbet League 2)
18:00: Magenta Sport 5 | Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
18:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
19:00: Novasports Start | Αυστρία – Κόσοβο (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 4HD | Γιβραλτάρ – Ανδόρα (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Δανία – Ουαλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)
19:00: ALPHA | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)
20:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα (ACB Liga Endesa)
20:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup, Τελικός)
20:30: Magenta Sport 6 | Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)
21:00: Magenta Sport 5 | WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)
21:45: Novasports 2HD | Ισραήλ – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 1HD | Νορβηγία – Πορτογαλία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA / Novasports Start | Γερμανία – Ελλάδα (UEFA Nations League)