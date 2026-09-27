Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (27/9) – Η μάχη της Εθνικής με τη Γερμανία και ο τελικός του Super Cup

Tο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League και ο τελικός του Basketball Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα