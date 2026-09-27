Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ;» – Η ευχή στον ΠΑΟΚ

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Την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε live μετάδοση που έκανε στο Instagram.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τη νίκη του, ενώ συνέδεσε το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στην εκπνοή με το ιστορικό buzzer beater του Πέτζα Στογιάκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το 1998.

«Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ; Δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στις απουσίες του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας: «Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και με ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως. Ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο».

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε, τέλος, και στην απουσία του από το «Ανδρέας Παπανδρέου», λόγω της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί.

«Δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030… κάτι. Ούτε ξέρω για πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες», διευκρίνισε.