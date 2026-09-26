Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84: Στον τελικό του Super Cup ο Δικέφαλος με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν

Μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο επεφύλασσε ο δεύτερος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 84-82 στο κλειστό του Περιστερίου και να παίρνει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/9, 20:00), όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, καθώς με τρίποντο στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 13-5, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο (38-34). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πέρασε μπροστά με 58-55, όμως οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν κοντά στο σκορ και μπήκαν στην τελική ευθεία με προβάδισμα.
Το φινάλε ήταν δραματικό. Ο Φρανσίσκο έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο για το 82-81 στα 13,7”, όμως ο Όσμαν είχε τον τελευταίο λόγο. Με τρίποντο από την κορυφή, ακριβώς στην εκπνοή, χάρισε στον ΠΑΟΚ τη μεγάλη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.
Διαιτητές: Τηγάνης, Τσιμπούρης, Πιτσίλκας
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 20 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Γιαμπουσέλε 4, Μήτογλου 1, Μαντζούκας, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 17 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Λεσόρ 13 (5/6 δίποντα, 3/8 βολές), Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 10(2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Όσμαν 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Αλεξάντερ 15 (7/10 δίποντα, 1/1 βολή), Χουγκάζ 5 (1/5 τρίποντα), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ), Χάτζινκς 3 (1), Φόστερ 12 (1/1 δίποντο, 3/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Περσίδης, Μουρ 11 (5/7 δίποντα, 1/3 βολές, 9 ριμπάουντ)