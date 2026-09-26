Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84: Στον τελικό του Super Cup ο Δικέφαλος με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο επεφύλασσε ο δεύτερος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 84-82 στο κλειστό του Περιστερίου και να παίρνει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/9, 20:00), όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, καθώς με τρίποντο στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 13-5, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο (38-34). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πέρασε μπροστά με 58-55, όμως οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν κοντά στο σκορ και μπήκαν στην τελική ευθεία με προβάδισμα.

Το φινάλε ήταν δραματικό. Ο Φρανσίσκο έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο για το 82-81 στα 13,7”, όμως ο Όσμαν είχε τον τελευταίο λόγο. Με τρίποντο από την κορυφή, ακριβώς στην εκπνοή, χάρισε στον ΠΑΟΚ τη μεγάλη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.

Διαιτητές: Τηγάνης, Τσιμπούρης, Πιτσίλκας

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 20 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Γιαμπουσέλε 4, Μήτογλου 1, Μαντζούκας, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 17 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Λεσόρ 13 (5/6 δίποντα, 3/8 βολές), Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 10(2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Όσμαν 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Αλεξάντερ 15 (7/10 δίποντα, 1/1 βολή), Χουγκάζ 5 (1/5 τρίποντα), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ), Χάτζινκς 3 (1), Φόστερ 12 (1/1 δίποντο, 3/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Περσίδης, Μουρ 11 (5/7 δίποντα, 1/3 βολές, 9 ριμπάουντ)