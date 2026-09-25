Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά στη Σιγκαπούρη – Επόμενοι σταθμοί Πεκίνο και Γουχάν

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Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Όπεν της Σιγκαπούρης, καθώς ηττήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον, Νο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, με 1-6, 6-4, 2-6, μένοντας εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης WTA 500.

Heading to a decider 🍿@mariasakkari fights back to take the second set against Gibson 6-4!#SgTennisOpen pic.twitter.com/vyiSKnuFjD — wta (@WTA) September 25, 2026

Η Ελληνίδα τενίστρια θα συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Ασία, με επόμενους σταθμούς δύο τουρνουά WTA 1000. Αρχικά, θα αγωνιστεί στο Πεκίνο, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια στη Γουχάν, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.