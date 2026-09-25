Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά στη Σιγκαπούρη – Επόμενοι σταθμοί Πεκίνο και Γουχάν

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Όπεν της Σιγκαπούρης μετά την ήττα της από την Τάλια Γκίμπσον με 1-6, 6-4, 2-6. Επόμενοι αγωνιστικοί σταθμοί της είναι τα τουρνουά WTA 1000 στο Πεκίνο και τη Γουχάν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Όπεν της Σιγκαπούρης, καθώς ηττήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον, Νο 63 της παγκόσμιας κατάταξης.
  • Η Ελληνίδα τενίστρια έμεινε εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης WTA 500, χάνοντας με 1-6, 6-4, 2-6.
  • Θα συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Ασία, με επόμενους σταθμούς δύο τουρνουά WTA 1000, στο Πεκίνο και τη Γουχάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Όπεν της Σιγκαπούρης, καθώς ηττήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον, Νο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, με 1-6, 6-4, 2-6, μένοντας εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης WTA 500.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Ασία, με επόμενους σταθμούς δύο τουρνουά WTA 1000. Αρχικά, θα αγωνιστεί στο Πεκίνο, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια στη Γουχάν, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

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