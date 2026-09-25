Έψαχνε μέρη για κάμπινγκ και ανακάλυψε έναν τεράστιο κρατήρα πρόσκρουσης

Μια αναζήτηση για κάμπινγκ σε δορυφορικούς χάρτες οδήγησε στην ανακάλυψη ενός τεράστιου κρατήρα πρόσκρουσης ηλικίας 390 εκατομμυρίων ετών, που ήταν κρυμμένος στην άγρια φύση του Κεμπέκ στον Καναδά.

Ένας ερασιτέχνης αστρονόμος που έψαχνε δορυφορικές εικόνες για πιθανά σημεία κάμπινγκ στο Κεμπέκ κατέληξε να παρατηρήσει κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο: έναν άγνωστο μέχρι πρότινος κρατήρα πρόσκρουσης.

Μόλις περίπου 200 δομές πρόσκρουσης έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως, αν και οι γεωλόγοι πιστεύουν ότι εκατοντάδες ακόμη ενδέχεται να περιμένουν να ανακαλυφθούν. Μία από τις νεότερες προσθήκες στην επιβεβαιωμένη λίστα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, και η ανακάλυψή της ξεκίνησε από έναν ερασιτέχνη αστρονόμο που ετοιμαζόταν για ένα ταξίδι κάμπινγκ.

Ένας παράξενος κύκλος στον δορυφορικό χάρτη

Το 2024, ο Joël Lapointe εξέταζε διαδικτυακούς χάρτες ενώ σχεδίαζε ένα ταξίδι στην απομονωμένη περιοχή Κότ-Νορ του Κεμπέκ, όταν μια κυκλική δομή κοντά στη λίμνη Μαρσάλ τράβηξε την προσοχή του. Αναρωτήθηκε αν αυτό το βύθισμα θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί από μια πρόσκρουση και επικοινώνησε με ειδικούς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Αυτή η ερώτηση ώθησε τελικά Γάλλους ερευνητές να αναγνωρίσουν την περιοχή της λίμνης, σε μια συνάντηση της Meteoritical Society το 2024, ως το πιθανό κέντρο της 11ης γνωστής δομής πρόσκρουσης του Κεμπέκ. Η πληροφορία έφτασε τελικά στον Gordon Osinski, πλανητικό γεωλόγο στο Πανεπιστήμιο Western, ο οποίος διευθύνει τη βάση δεδομένων Impact Earth.

Αρχικά, ο Osinski ήταν επιφυλακτικός. Ωστόσο, η πιθανότητα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα ώστε να οργανώσει μια αποστολή στην απομονωμένη τοποθεσία τον Οκτώβριο του 2025.

Η πρόσβαση στον κρατήρα ήταν μια πρόκληση

Ο Osinski και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν στην περιοχή με υδροπλάνο, αλλά ακόμη και η αποβίβαση στη στεριά αποδείχθηκε δύσκολη. Το αεροσκάφος αδυνατούσε να φτάσει στην ακτή, αναγκάζοντας την ομάδα να μεταφέρει τον εξοπλισμό της μέσα από 50 μέτρα νερού.

Οι συνθήκες δεν βελτιώθηκαν μόλις πάτησαν σε στερεό έδαφος. Το τοπίο ήταν βαλτώδες, τραχύ, γεμάτο έντομα και καλυμμένο από αυτό που ο Osinski περιέγραψε ως «βαθιά, στριφογυριστή και πυκνή βλάστηση». Παρόλο που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν εργασίες πεδίου σε έξι ηπείρους, δήλωσε ότι αυτό ήταν ανάμεσα στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα που είχε αντιμετωπίσει.

Παλαιότερες γεωλογικές έρευνες είχαν ερμηνεύσει τα τοπικά πετρώματα τύπου λατυποπαγούς (breccia) ως ενδείξεις ύπαρξης διατρήματος (diatreme) – μιας ηφαιστειακής δομής σε σχήμα χωνιού, η οποία σχηματίζεται όταν εκρηκτικό μάγμα θρυμματίζει τα γύρω πετρώματα.

Ωστόσο, μέχρι τη δεύτερη ημέρα της αποστολής, η ομάδα άρχισε να βρει στοιχεία που υπέδειχναν μια πολύ διαφορετική προέλευση. Πολλές εμφανίσεις πετρωμάτων περιείχαν κώνους θραύσης, χαρακτηριστικές δομές που παράγονται από τις τεράστιες πιέσεις που σχετίζονται με προσκρούσεις.

«Είναι η μόνη αναμφισβήτητη απόδειξη ενός γεγονότος πρόσκρουσης που μπορείς να δεις στο πεδίο με γυμνό μάτι», δήλωσε ο Osinski.

Μια ουλή 25 χιλιομέτρων από μια αρχαία σύγκρουση

Το αντικείμενο που ήταν υπεύθυνο για την πρόσκρουση ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να δημιουργήσει μια σύνθετη δομή κρατήρα με διάμετρο 25 χιλιομέτρων. Ο κρατήρας περιλαμβάνει μια κεντρική ανύψωση καθώς και υψηλούς γκρεμούς που εμφανίζουν στήλες ακανόνιστης κατάτμησης.

Μια πρόσκρουση παρόμοιου μεγέθους στο Κεμπέκ σήμερα θα ήταν καταστροφική. Ο Osinski ανέφερε ότι θα προκαλούσε «περιφερειακή καταστροφή σε κλίμακα που θα εξαφάνιζε μεγάλες πόλεις και θα είχε παγκόσμιες κλιματικές επιπτώσεις».

Η ανάλυση των δειγμάτων πετρωμάτων υποδεικνύει ότι ο κρατήρας σχηματίστηκε πριν από περίπου 390 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό τοποθετεί το γεγονός περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια πριν από μια μεγάλη αύξηση στους σχηματισμούς κρατήρων πρόσκρουσης στη Γη – μια αύξηση που, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, ενδέχεται να συνδέεται με συγκρούσεις στη ζώνη των αστεροειδών.

Ο κρατήρας Uhackatik

Μετά από συζητήσεις με το Συμβούλιο Innu του Ekuanitshit, οι ερευνητές ονομάζουν τη νεοανακαλυφθείσα δομή Uhackatik. Η ομάδα θεωρεί την προέλευσή του από πρόσκρουση ουσιαστικά επιβεβαιωμένη, αν και μια επιτροπή της Meteoritical Society αναμένεται να αναγνωρίσει και τυπικά τη δομή στην επόμενη συνεδρίασή της.

Ο Uhackatik είναι ο μεγαλύτερος κρατήρας πρόσκρουσης που έχει ανακαλυφθεί από τότε που ταυτοποιήθηκε η 31 χιλιομέτρων δομή Hiawatha το 2018.

Ο Osinski είναι επίσης μέλος της πρώτης Γεωλογικής Ομάδας Artemis της NASA και βοηθά στην εκπαίδευση αστροναυτών στη γεωλογία. Παρόλα αυτά, δεν περιμένει ο Uhackatik να γίνει προορισμός εκπαίδευσης αστροναυτών σύντομα, καθώς η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ένα νεότερο και πολύ πιο προσβάσιμο σημείο πρόσκρουσης υπάρχει στο Λαμπραντόρ, το Kameshtashtan (γνωστό και ως Λίμνη Mistastin), όπου αστροναύτες έχουν ολοκληρώσει γεωλογική εκπαίδευση στο παρελθόν, δήλωσε ο ίδιος.

Μια ερασιτεχνική παρατήρηση οδηγεί σε μια σημαντική ανακάλυψη

Για τον Lapointe, το να βλέπει την αρχική του παρατήρηση να εξελίσσεται σε μια επιβεβαιωμένη επιστημονική ανακάλυψη ήταν συγκλονιστικό. Δήλωσε στο CityNews ότι ήταν «ενθουσιασμένος στα ουράνια» όταν οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δομή ήταν πράγματι κρατήρας πρόσκρουσης. «Ενθαρρύνω τους πάντες να μην αγνοούν την διαίσθησή τους ή μια παρατήρηση, ακόμη κι αν δεν ανήκει στον τομέα της εξειδίκευσής τους», είπε σε άλλο μέσο.

Η ανακάλυψη δείχνει επίσης πώς τα μέλη του ευρείες κοινού μπορούν να συμβάλλουν στην επιστημονική έρευνα. Η NASA προσφέρει πολλές ευκαιρίες για άτομα που ενδιαφέρονται για την «επιστήμη των πολιτών».

Μέσω του έργου Daily Minor Planet, οι συμμετέχοντες μπορούν να αναζητήσουν αστεροειδείς και κομήτες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να απειλήσουν τη Γη. Το έργο Impact Flash ζητά από εθελοντές να εξετάσουν σκοτεινές περιοχές της Σελήνης για σύντομες λάμψεις που προκαλούνται από προσκρούσεις μετεωροειδών. Εν τω μεταξύ, το Exoasteroids επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναζητήσουν ενδείξεις αστεροειδών πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.