Ελασσόνα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 4 περιοχές μετά τον εντοπισμό ουρανίου στο νερό – «Πολύ πάνω από το όριο οι μετρήσεις», λέει ο δήμαρχος στο enikos.gr

Τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα τέθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ο λόγος είναι ότι βρέθηκε ουράνιο στο νερό, με αποτέλεσμα αυτό να μην είναι πόσιμο. Πρόκειται για τις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου.

Όπως γίνεται γνωστό, η απόφαση ελήφθη μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης και κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες και να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες που έχουν προκύψει.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας Ν. Γάτσας επεσήμανε, ότι χαιρετίζει «με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για ένα αίτημα που υποβάλαμε τεκμηριωμένα, με στόχο να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ποιότητα του νερού.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να δοθεί οριστική και ασφαλής λύση για τους κατοίκους των τεσσάρων χωριών μας.

Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος».

Δήμαρχος Ελασσόνας στο enikos.gr: Θα κάνει πολύ καιρό να επανέλθει η κανονική υδροδότηση – Είναι 4 περιοχές πολύ πάνω από τα όρια

Το enikos.gr επικοινώνησε με τον δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα, ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Αρχικά είπε πώς αναζητούνται εναλλακτικές πηγές για να βρεθεί υδροδότηση, ενώ τόνισε πως δεν είναι γνωστή ακόμα η πηγή προέλευσης του ουρανίου.

«Μετρήθηκε φέτος για πρώτη φορά, καθώς ήταν υποχρεωτική να γίνει η συγκεκριμένη μέτρηση. (Παλιότερα δεν ήταν). Οι τιμές του ουρανίου κυμαίνονται, ανάλογα την περιοχή, αλλά όλες είναι πολύ πάνω από το όριο. Αυτό είναι τα 30 μικρογραμμάρια ανά λίτρο και βρήκαμε 50, 70, ακόμα και 130.

Είναι μία εστιασμένη περιοχή με 55 συνολικά κοινότητες, οι 4 εξ’ αυτών είναι πάνω στον Όλυμπο. Δεν έχω την τεχνογνωσία να πω, αλλά μάλλον υπάρχει κάποια γεωλογική ζώνη εκεί με ουράνιο.»

Όσο για το πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να βρεθεί, να υπάρξει εναλλακτική πηγή υδροδότησης, ο κ. Γάτσας απάντησε:

«Πολύ καιρό φαντάζομαι, όχι άμεσα. Για να μεταφερθεί νερό από αλλού θέλει χρόνο, θέλει υποδομές, κλπ.»

Τέλος, υπογράμμισε ότι απαγορεύεται η κατανάλωση νερού, η κατάποσή του, όχι για πλύσιμο ρούχων και για άλλες εργασίες.

Πού υπάρχει ουράνιο

Το ουράνιο βρίσκεται διασπαρμένο στη φύση, κυρίως σε πετρώματα, στο έδαφος, αλλά και στο νερό. Μπορεί να βρεθεί σε μικρές ποσότητες στο υπόγειο ή το πόσιμο νερό, ανάλογα με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής.