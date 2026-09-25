Μύκονος: Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο – Στην επιχείρηση συμμετέχει και το «Αιγαίον Πέλαγος»

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Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή να προετοιμάζονται για την επόμενη φάση της κατάσβεσης. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να καίει στο εσωτερικό των καταστρωμάτων, καθώς και η ασφαλής σταθεροποίηση του πλοίου, από το οποίο απομακρύνθηκαν και οι 29 επιβαίνοντες.

Το ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS» αναμενόταν να φτάσει στην περιοχή περίπου στις 17:00, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις υπόλοιπες δυνάμεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της MEGATUGS, αρχικός στόχος είναι ο περιορισμός της πυρκαγιάς μέσω ρίψεων νερού και ελεγχόμενης ψύξης των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η μείωση των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν αναπτυχθεί στους εσωτερικούς χώρους.

Το «AIGAION PELAGOS», στο οποίο επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος, έχει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα.

Στην περιοχή αναμένεται επίσης να φτάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα επιχειρήσει να επιβιβαστεί στο BLUE CARRIER 2 μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και η πυρκαγιά τεθεί υπό επαρκή έλεγχο.

Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος προσάραξης. Η επιχείρηση περιλαμβάνει επίσης την πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση.

Στις προσπάθειες συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού Σώματος, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.

Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά – Η εκκένωση του πλοίου

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε ένα από τα γκαράζ του BLUE CARRIER 2, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο και στη συνέχεια είχε αποπλεύσει με προορισμό το Βαθύ Σάμου, την Κω και τη Ρόδο.

Στο φορτηγό-οχηματαγωγό επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στα γκαράζ του μετέφερε 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι επιβαίνοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά σε ασφαλές σημείο του πλοίου και ακολούθησε οργανωμένη εκκένωση. Επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με πλωτά του Λιμενικού στην Τήνο. Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι ήταν καλά στην υγεία τους.

Όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κάποιο όχημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία.

Συντονισμός των επιχειρήσεων και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Για τον συντονισμό της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τηλεδιάσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, καθώς και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας που έχει αναλάβει τις εργασίες ναυαγιαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης εξετάστηκαν η εξέλιξη της πυρκαγιάς, η διαχείριση του πλοίου και τα μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το «AIGAION PELAGOS» έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε απαιτητικές επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης. Μεταξύ αυτών ήταν η διάσωση του δεξαμενόπλοιου SOUNION στην Ερυθρά Θάλασσα, για την οποία ο πλοίαρχος και το πλήρωμά του είχαν τιμηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Η επιχείρηση στο BLUE CARRIER 2 συνεχίζεται με βασικούς στόχους την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, την αποτροπή της προσάραξης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.