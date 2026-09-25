Προειδοποίηση της Κομισιόν προς 20 κράτη – μέλη για την ενσωμάτωση οδηγίας περί καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων – Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα

Προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη – μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας τα να προχωρήσουν στην πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές, ώστε να διερευνούν και να διώκουν νέες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και όσες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, καθώς και καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων. Επίσης, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής θυμάτων, να ορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τακτικά εθνικά σχέδια δράσης.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2026. Τα 20 κράτη -μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας. Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.