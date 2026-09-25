Προειδοποίηση της Κομισιόν προς 20 κράτη – μέλη για την ενσωμάτωση οδηγίας περί καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων – Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καλώντας τα να ενσωματώσουν πλήρως την αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση, ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές και καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων, με την προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων να έχει λήξει στις 15 Ιουλίου 2026. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν, αλλιώς η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

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Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καλώντας τα να ενσωματώσουν πλήρως την αναθεωρημένη οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.
  • Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές, ώστε να διερευνούν νέες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και όσες πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής θυμάτων και να ορίσουν εθνικούς συντονιστές.
  • Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2026. Τα 20 κράτη – μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν, πριν η Επιτροπή προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη – μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας τα να προχωρήσουν στην πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

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Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές, ώστε να διερευνούν και να διώκουν νέες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και όσες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, καθώς και καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων. Επίσης, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής θυμάτων, να ορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τακτικά εθνικά σχέδια δράσης.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2026. Τα 20 κράτη -μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας. Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

 

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