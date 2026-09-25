ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: «Απέφυγε επιδεικτικά να μιλήσει για τη γενοκτονία στη Γάζα» – «Εικόνα ντροπής και υποταγή στο Ισραήλ», σχολίασε το ΜέΡΑ25

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για απουσία εθνικής στρατηγικής και ενεργητικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Κουμουνδούρου καταλογίζει στον κ. Μητσοτάκη επιδεικτική σιωπή απέναντι στη γενοκτονία, τον λιμό και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Γάζα, στηλιτεύοντας παράλληλα τη θερμή συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που άλλες αντιπροσωπείες αποχωρούσαν.

Τονίζει δε ότι η Αθήνα παραμένει απλός παρατηρητής χωρίς πρωτοβουλίες για το Κυπριακό, τα Ελληνοτουρκικά και τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, και ζητά επιστροφή σε μια πολυδιάστατη, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική στα πρότυπα της περιόδου 2015-2019.

Η αιχμηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σχέδιο και χωρίς πρωτοβουλίες, με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις, με μια ομιλία – έκθεση ιδεών, ο κ. Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα πχ καταδικάζει απερίφραστα την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση του Ισραήλ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η Κουμουνδούρου καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «απέφυγε επιδεικτικά να μιλήσει για τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα» και «δεν είπε ούτε μια λέξη για τον λιμό, τη δολοφονία αμάχων και παιδιών, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». «Η αλήθεια είναι ότι την ώρα, που πλήθος αντιπροσωπειών κρατών αποχωρούσαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θερμή συνάντηση μαζί του, επιλέγοντας τους εναγκαλισμούς και τον ρόλο του πιστού συμμάχου του, αντί για μια σαφή στάση υπέρ της ειρήνης και του Διεθνούς Δικαίου», σημειώνει και προσθέτει πως «όχι τυχαία εδώ και επτά χρόνια και παρότι η Ελλάδα έχει τη θέση του ΜΜΜ στο ΣΑ του ΟΗΕ, η Αθήνα δεν έχει αναλάβει καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία είτε για τον πόλεμο της Ουκρανίας είτε για τη Λωρίδα της Γάζας ή ευρύτερα για τη Μέση Ανατολή».

«Έγινε ξανά φανερή η απουσία ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Η αναγκαία ενεργητική διπλωματία απουσιάζει και στο Κυπριακό. Ακόμη και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απέναντι στις τουρκικές παρεμβάσεις με διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας», τονίζει, ενώ για τα ελληνοτουρκικά σχολιάζει πως «πίσω από τις αναφορές του πρωθυπουργού στην UNCLOS και τις “κόκκινες γραμμές” δεν υπάρχει συνεκτική εθνική στρατηγική, παρά μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για εσωτερική κατανάλωση».

«Δεν ασκείται η ενεργητική διπλωματία που θα αξιοποιούσε τους διαύλους επικοινωνίας, θα προωθούσε την ειρηνική επίλυση των διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ταυτόχρονα θα υπερασπιζόταν αποφασιστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όλα αυτά, είναι αποτέλεσμα μιας επικίνδυνης, αδιαφανούς “ΙΧ εξωτερικής πολιτικής” του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου», συμπληρώνει και καταλήγει:

«Για τους λόγους αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά ριζική αλλαγή κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας – να πάψει η Ελλάδα να παρατηρεί, αλλά να πάρει πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, με ΥΠΕΞ τον Νίκο Κοτζιά, με πρωτοβουλίες, πολυμερείς συνεργασίες, με την Ελλάδα πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και διαλόγου. Μια εξωτερική πολιτική προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και του Διεθνούς Δικαίου».

ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά: «Εικόνα ντροπής και πλήρης υποταγή στο κράτος-τρομοκράτη»

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους, το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά, χαρακτηρίζει τη στάση του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, «εικόνα ντροπής», εγκαλώντας τον, ότι λειτούργησε ως «πλυντήριο» των εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ.

Το κόμμα υπογραμμίζει πως η ευθυγράμμιση με τους σχεδιασμούς Τελ Αβίβ και Ουάσινγκτον, απομονώνει τη χώρα, ακυρώνει το διεθνές δίκαιο ως εργαλείο ασφάλειας και μετατρέπει την Ελλάδα σε στρατιωτικό δορυφόρο, απαιτώντας την άμεση διακοπή κάθε διπλωματικής και στρατιωτικής συνεργασίας.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Την ίδια ώρα που εκατοντάδες διπλωμάτες από όλες τις χώρες του κόσμου άδειαζαν την αίθουσα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, αρνούμενοι να νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους την ομιλία του αρχιτέκτονα της γενοκτονίας στη Γάζα, Νετανιάχου, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να λειτουργήσει ξανά ως πλυντήριο της γενοκτονίας, φωτογραφιζόμενος να χαριεντίζεται μαζί του.

Δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά επιπλέον έσπευσε να ζητήσει ο ίδιος, για λογαριασμό του Ισραήλ, τον αφοπλισμό όλων των δυνάμεων στις οποίες το Ισραήλ έχει κηρύξει τον πόλεμο. Τη στιγμή που ο Νετανιάχου καταζητείται από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, ο Μητσοτάκης ζητά να του λυθούν τα χέρια για να συνεχίσει ανενόχλητος το γενοκτονικό του έργο.

Η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα ντροπής για τη χώρα. Τη μετατρέπει στον πιο πιστό και πρόθυμο σύμμαχο ενός Κράτους που τα τελευταία τρία χρόνια μόνο έχει σκοτώσει 75.000 άμαχους, έχει δολοφονήσει μαζικά παιδιά, έχει οργανώσει λιμοκτονίες και έχει κηρύξει πάνω από 10 επιθετικούς πολέμους, αποτελώντας το απόλυτο κράτος – τρομοκράτη.

Οι δικαιολογίες περί «στρατηγικής συνεργασίας», αμυντικών συστημάτων και ενεργειακών deals δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κυνική κάλυψη μιας πολιτικής που στηρίζει τις σφαγές στη Γαζα και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε βάρος του Ιράν.

Στην πραγματικότητα καμία «ασφάλεια» της χώρας δεν εξασφαλίζεται έτσι. Η εμπλοκή της χώρας μας στους επιθετικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο μας καθιστά μέρος του προβλήματος, απομονώνοντας την Ελλάδα από τις δυνάμεις που παλεύουν για την ειρήνη. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε οικονομικό και στρατιωτικό δορυφόρο του γενοκτονικού κράτους και παράλληλα, στηρίζοντας το Ισραήλ, παραιτείται από το μοναδικό πραγματικό εργαλείο ασφάλειας που έχει και είναι το διεθνές δίκαιο.

Ως ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά ξεκαθαρίζουμε:

Καμία συνεργασία με το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ.

Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και διπλωματικών συμφωνιών που στηρίζουν τη σφαγή στη Γάζα και τον Λίβανο.

Ο ελληνικός λαός, με τη μακρά παράδοση αλληλεγγύης στους καταπιεσμένους, δεν θα γίνει συνένοχος στα εγκλήματά τους»!