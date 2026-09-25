Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ευρώπη θα πρέπει να μας επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία – Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας

Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή (25/9) στο Bloomberg, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. «Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», είπε χαρακτηριστικά.

«Για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία»

Αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημαίνοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», είπε και συμπλήρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης.

Επανέλαβε παράλληλα την στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. «Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη»

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. «Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7», είπε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων από ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας», κατέληξε.

«Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις επιθέσεις των Χούθι και την κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και τη συμμετοχή της στην προσπάθεια προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Ως ναυτικό έθνος είμαστε έτοιμοι και παρόντες και στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις των Χούθι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», ανέφερε.

Συνέδεσε, παράλληλα, την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών με το κόστος της ενέργειας, προειδοποιώντας ότι τυχόν επιβαρύνσεις στη ναυσιπλοΐα θα μετακυλίονταν τελικά στους καταναλωτές.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί σχετική συμφωνία.

Η ελεύθερη διέλευση από το Ορμούζ αποτελεί ήδη αντικείμενο δημόσιων παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό να έχει υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα, ως ναυτιλιακή χώρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα.

«Είμαστε αντίθετοι σε διόδια για τη διέλευση πλοίων»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής χρεώσεων για τη διέλευση πλοίων, ο πρωθυπουργός τάχθηκε κατά μιας τέτοιας εξέλιξης, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στο κόστος μεταφοράς και τελικά στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

«Είμαστε αντίθετοι σε διόδια γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και στο τέλος θα πλήρωναν οι καταναλωτές», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν ήδη ενισχύσει την αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές, καθώς οι διαταραχές στις βασικές θαλάσσιες οδούς επηρεάζουν τις ροές πετρελαίου και το κόστος μεταφοράς.