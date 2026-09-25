Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη για την τηλεϊατρική: Συγγνώμη που δεν περιμέναμε να γίνει πρωθυπουργός για να το φτιάξουμε

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να “πικάρει” τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, θυμίζοντάς του η τηλεϊατρική εφαρμόζεται ήδη, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού. Αφορμή για αυτήν την αναφορά ήταν η σχετική εξαγγελία του κ. Ανδρουλάκη περί τηλεϊατρικής.

«Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που δεν περιμέναμε να γίνει πρωθυπουργός για να το φτιάξουμε (το σύστημα τηλεϊατρικής), αλλά μας είχε δώσει εντολή προ πολλού ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να το φτιάξουμε», γράφει χαρακτηριστικά σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση

Πριν από λίγες μέρες από την ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε ότι εάν γίνει πρωθυπουργός θα εγκαταστήσει στα Κέντρα Υγείας σύστημα τηλεϊατρικής. Τότε είπα ότι τέτοιο σύστημα ήδη έχουμε εγκαταστήσει και λειτουργεί. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία, κατά τα εγκαίνια του ΚΥ Διστόμου να ζητήσω από το προσωπικό να μας κάνει μία μικρή επίδειξη του συστήματος της τηλεϊατρικής που εγκαταστήσαμε ήδη και λειτουργεί σε όλα τα ΚΥ της χώρας μας.

Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που δεν περιμέναμε να γίνει πρωθυπουργός για να το φτιάξουμε αλλά μας είχε δώσει εντολή προ πολλού ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να το φτιάξουμε και θέλαμε με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας κα Αγαπηδάκη να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του και κυρίως να σώσουμε ζωές. Ευχαριστούμε το προσωπικό μας που αγκάλιασε το σύστημα με τόσο ενθουσιασμό».