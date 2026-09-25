Άννα Πρέλεβιτς για τις δίδυμες κόρες της: «Τώρα τις ξεχωρίζω – Στην αρχή υπήρχαν στιγμές που έλεγα “ποια είσαι εσύ;”»

Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για τις δίδυμες κόρες της σε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, εξηγώντας επίσης τον λόγο που περίμενε λίγες ημέρες μέχρι να ανακοινώσει τη γέννησή τους.

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Lifestyle

Άννα Πρέλεβιτς
Φωτογραφία: Instagram/annaprelevic
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για τον λόγο που ανακοίνωσε έπειτα από 18 ημέρες τη γέννηση των δίδυμων κορών της, καθώς «είχα γεννήσει αρκετά πρόωρα, ήμουν 33 εβδομάδων και τριών ημερών».
  • Η επιχειρηματίας περίμενε να σιγουρευτεί ότι όλα θα πάνε καλά με τα παιδιά της, πριν μοιραστεί τα νέα.
  • Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε πως «τώρα τις ξεχωρίζω», ενώ στην αρχή υπήρχαν στιγμές που τις μπέρδευε γιατί είναι ολόιδιες.

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Για τις δίδυμες κόρες της μίλησε η Άννα Πρέλεβιτς, στη συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Κατερίνα Καινούργιου, για την «Super Κατερίνα». Το μοντέλο και επιχειρηματίας εξήγησε τον λόγο που ανακοίνωσε έπειτα από 18 ημέρες τη γέννηση των μωρών της.

Μιλώντας για τον λόγο που περίμενε λίγες ημέρες, μέχρι να ανακοινώσει τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της, η Άννα Πρέλεβιτς είπε πως: «Είχα γεννήσει αρκετά πρόωρα, ήμουν 33 εβδομάδων και τριών ημερών. Ήθελα δηλαδή να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια στη ΜΕΝΝ, είχα λίγο άγχος.

Οπότε ήθελα να ξέρω ότι όλα είναι καλά και με το που μας δώσουν το οκ, ότι μπορούν τα κορίτσια να γυρίσουν σπίτι, που τελικά ήταν περίπου τρεις εβδομάδες, το μοιράστηκα. Κάπως συνέπεσε που ήταν και η “Ημέρα της Μητέρας”». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε πως: «Τώρα τις ξεχωρίζω. Στην αρχή υπήρχαν στιγμές που έλεγα “ποια είσαι εσύ;”. Τις μπέρδευα, γιατί είναι ολόιδιες. Τώρα τις ξεχωρίζει και ο Νικήτας.

Αλλά για πλάκα κάποια στιγμή, όποτε ήταν στη δουλειά του έστελνα φωτογραφία και του έλεγα “ποια είναι αυτή;”, και μου έλεγε τη λάθος. Άμα κάτσεις μαζί τους δύο-τρεις ημέρες, τις καταλαβαίνεις γιατί έχουν διαφορετικές εκφράσεις». 

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