Αναχωρεί για το Χιούστον ο 20χρονος Αλέξης που πάσχει από σάρκωμα Ewing – «Μου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία»

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Για το Χιούστον των ΗΠΑ αναχωρεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ο 20χρονος Αλέξης, ο οποίος πάσχει από σάρκωμα Ewing, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου. Χάρη στην κινητοποίηση χιλιάδων ανθρώπων και τη συνδρομή επώνυμων υποστηρικτών, συγκεντρώθηκαν τα 500.000 δολάρια που απαιτούνται για να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Ο Αλέξης διαγνώστηκε με τη νόσο τον Οκτώβριο του 2023, όταν άρχισε να παρουσιάζει πόνους στη λεκάνη, οι οποίοι αρχικά αποδόθηκαν σε δισκοκήλη. Η μητέρα του, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας του.

«Ήταν ένα παιδί που γυμναζόταν συνέχεια και δεν καταλάβαμε γιατί όλη την ώρα ήταν στο γυμναστήριο, σχολείο, γυμναστήριο και ξαφνικά έπεσε. Δεν του κράτησε το πόδι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα», ανέφερε.

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Η ιστορία του 20χρονου έγινε γρήγορα γνωστή μέσω του διαδικτύου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση για τη συγκέντρωση των χρημάτων που χρειάζεται.

Η θεραπεία στις ΗΠΑ και το μήνυμα του Αλέξη

Σύμφωνα με το MEGA, ο Αλέξης πρόκειται να υποβληθεί σε μια εξατομικευμένη θεραπεία, η οποία προσαρμόζεται με βάση το DNA του ασθενούς και δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στην Ευρώπη.

Το υψηλό κόστος της καλύφθηκε μέσα από δωρεές πολιτών, πολλοί από τους οποίους προσέφεραν ακόμη και μικρά χρηματικά ποσά, καθώς και από τη συνεισφορά επώνυμων υποστηρικτών.

Μιλώντας στο MEGA, ο 20χρονος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για βοήθεια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όλοι από ένα ευρώ κάνουν αυτό, μαζεύουν τα λεφτά και μου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε.

Τι είναι το σάρκωμα Ewing

Το σάρκωμα Ewing είναι μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου που αναπτύσσεται κυρίως στα οστά, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στους μαλακούς ιστούς. Προσβάλλει συχνότερα παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ενώ εντοπίζεται συνήθως στα πόδια, στα χέρια, στη λεκάνη και στα πλευρά.

Από την ίδια ασθένεια έπασχε και η Ραφαέλα, η οποία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για θεραπεία. Η περίπτωσή της είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα το 2023, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τότε υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχαν παρέμβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετώπιζε με τη νοσηλεία της.