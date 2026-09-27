Κρίσιμες ώρες για τα Στενά του Ορμούζ – Η Τεχεράνη επιμένει στο σχέδιο που απέρριψε ο Τραμπ

Το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει από το σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ.

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB. Τόνισε δε πως: «Ουδέποτε κλείσαμε την πόρτα στη διπλωματία ή σε διαπραγματεύσεις, αλλά, ταυτόχρονα, ουδέποτε αποταχθήκαμε τα δικαιώματά μας». Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή (25/06) ότι υπέβαλε πρόταση στις ΗΠΑ για να ανοίξει εκ νέου μέσα σε επτά ημέρες από την αποδοχή της το θαλάσσιο πέρασμα, προσθέτοντας πως «η επιλογή επαφίεται πλέον» στην Ουάσιγκτον.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η πρόταση καταρτίστηκε «σε συντονισμό» με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που έχει τον τελευταίο λόγο στην Ισλαμική Δημοκρατία ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής, κι ότι δημιουργήθηκε ομάδα έξι προσώπων που θα μπορεί να «παίρνει αποφάσεις».

«Απορρίπτω την πρότασή τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους εξερχόμενος από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζοντας πως οι Ιρανοί επιθυμούν αυτή τη συμφωνία «επειδή οδεύουν να χάσουν».

Από τα Στενά του Ορμούζ στο… «Στενά Τραμπ»

Λίγες ώρες προτού επιβεβαιώσει πληροφορίες του Τύπου ανακοινώνοντας πως απορρίπτει την ιρανική πρόταση, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social έναν χάρτη στον οποίο τα Στενά του Ορμούζ εικονίζονται μετονομασμένα ως «Στενά Τραμπ».

«Είδαμε την πρώτη αντίδραση του αμερικανού προέδρου, αλλά ως τώρα, δεν μας έχει διαβιβαστεί τίποτα από τον μεσολαβητή», ανέφερε ο Α. Αραγτσί, προσθέτοντας ότι «περιμένουμε οι μεσολαβητές να μας ενημερώσουν για τις οριστικές θέσεις και θα πάρουμε απόφαση σε αυτή τη βάση».

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν πριν από την κρίση, περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα, βρίσκονται στην καρδιά της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό του και το έχει κλείσει de facto, ενώ η Ουάσιγκτον σε αντίποινα έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προβλέπει ότι οι βομβαρδισμοί του στρατού του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα ξαναρχίσουν τον επόμενο μήνα, αφού διεξαχθούν στις αρχές του οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του (3η Νοεμβρίου).

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν εξαπολύσει βομβαρδισμούς στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν σειρά πληγμάτων σκότωσε ιδίως πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας, παρότι έχουν χτυπηθεί εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.

Τα «Στενά» των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ…

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, κρίσιμες για το κόμμα του, καθώς οι ρεπουμπλικάνοι διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν την πλειοψηφία και στα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου, ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους είναι ολοένα λιγότερο δημοφιλής, λόγω του ολοένα υψηλότερου κόστους ζωής στις ΗΠΑ και ειδικά της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

«Η σταθερότητα σε αυτή την περιοχή ζωτικής σημασίας συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια», θύμισε χθες στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας Φάισαλ μπιν Φαρχάν.

Πριν από την απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραγτσί είχε τονίσει πως τα μέτρα που καλείται να λάβει η κυβέρνηση των ΗΠΑ «δεν είναι νέα», προβλέπονταν «ήδη όλα στο μνημόνιο κατανόησης» που είχε υπογραφτεί τον Ιούνιο από τους προέδρους των δυο κρατών. Ήταν ένα κείμενο το οποίο θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ και έβαζε τα θεμέλια για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το ευαίσθητο ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας. Δυστυχώς, όμως, η κάθε πλευρά… το διάβασε και το ερμήνευσε διαφορετικά.

Δύσκολο το «παζλ» των εξελίξεων…

Η Τεχεράνη απαιτεί εξάλλου να αποδεσμευτούν και να τεθούν στη διάθεσή της πόροι της χώρας που έχουν παγώσει στο εξωτερικό και να υπάρξει άρση των οικονομικών κυρώσεων, καθώς η ιρανική οικονομία δοκιμάζεται εξαιτίας της ιλιγγιώδους αύξησης των τιμών, που πυροδότησαν διαδηλώσεις ευρείας κλίμακας τον Ιανουάριο, προτού πνιγούν στο αίμα. Η χώρα υφίσταται πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό από την εποχή της ισλαμικής επανάστασης, το 1979. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Χουσεΐν Μουχεμπί, είπε πως ανάμεσα στους ιρανικούς όρους είναι πλέον ο τερματισμός των εχθροπραξιών και στην Υεμένη που έχει μετατραπεί σε νέο πεδίο σύγκρουσης στην περιοχή.