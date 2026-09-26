Πεζεσκιάν: Το νέο σχέδιο της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα υλοποιηθεί αν συμφωνήσουν οι ΗΠΑ

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS που μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, υποστήριξε μεταξύ άλλων πως το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε επτά ημέρες, αναπτύχθηκε «σε συντονισμό» με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί «χωρίς πρόβλημα» στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ΗΠΑ.

Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν το ιρανικό σχέδιο «και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτήν την κατεύθυνση», είπε ο Πεζεσκιάν επισημαίνοντας πως έχει συσταθεί μια εξαμελής ομάδα, «που αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών και φορέων, μεταξύ άλλων των ενόπλων δυνάμεων, του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης».

Wall Street Journal: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση

Αυτή η ομάδα «συνεδριάζει για να συζητήσει ζητήματα που διακυβεύονται και έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του ιρανικού κράτους, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες μια εβδομάδα διπλωματικών διαβουλεύσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε αυτό το πλαίσιο ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατέθεσε μια νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Εν αναμονή μιας επίσημης αμερικανικής απάντησης, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, έγραψε χθες πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αυτήν την πρόταση.