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Με τίτλο: «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο… φιλοφρονήσεις.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Συμφωνία-μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35.

– Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό Τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο… λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ.

– Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος KAAN και αυτό δεν έγινε.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πεισθούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες ημέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα.

– Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και όχι κράτος-ταραξίας». Το παρασκήνιο των επαφών του πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

– Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ρε μπελά που βρήκαμε!». Η «R» αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

– Τα δάνεια σε λίγους κρύβουν υψηλό ρίσκο. Η συγκέντρωση κατά 42,9% των τραπεζικών εταιρικών χορηγήσεων στο 1,2% των επιχειρήσεων προκαλεί πρόβλημα στην οικονομία και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικών προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

– Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Απέλυσαν όσους μίλησαν! Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις Αρχές αποκαλύπτει η νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.