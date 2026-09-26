ΡΙΦΙΦΙ: Τι θα δούμε στα τρία τελευταία επεισόδια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η σειρά “Ριφιφί” του Σωτήρη Τσαφούλια που κέρδισε από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό ολοκληρώνει την προβολή της στον Alpha αυτή την εβδομάδα.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα στις 22:00 – Επεισόδιο 04

Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ.

Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ.

Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει. Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

Τρίτη στις 22:00 – Επεισόδιο 05

Μετά το ατύχημα που παραλίγο θα ήταν μοιραίο για τον Βάκη, η Όλγα μαζεύει όλη την ομάδα στη μάντρα και τους λέει ότι πρέπει να σταματήσουν. Αναγκάζεται να τους εξομολογηθεί την δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί και άντρα. Δεν θέλει να χαθεί κι άλλη ζωή εξαιτίας της τράπεζας.

Αυτά που λέει όμως αντί να διαλύσουν την ομάδα την συσπειρώνουν. Κανείς δεν δέχεται να σταματήσει. Και το κομπρεσέρ ξαναμπαίνει σε λειτουργία. Γεννήτρια, υποστυλώματα, ράγες, βαγονέτο όλα όπως τα έχουν σχεδιάσει.

Και το τούνελ προχωράει μέχρι που πέφτουν πάνω στην ατσαλένια πλάκα που τους χωρίζει από τον τοίχο των θυρίδων.

Τετάρτη στις 22:00 το συγκλονιστικό φινάλε– Τελευταίο Επεισόδιο (06)

Η ομάδα έχει μπει στον χώρο των θυρίδων και παραβιάζει όσες προλαβαίνει πριν ξημερώσει η Δευτέρα και ανοίξει η τράπεζα. Ανάμεσα στα τιμαλφή, τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού όμως υπάρχουν και έγγραφα που καίνε πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις. Τα βάζουν όλα σε σάκους και βγαίνουν με τον τρόπο που μπήκαν.

Αποχωρούν από το φρεάτιο αφού φορτώσουν τα πάντα στο βανάκι και καταλήγουν στην μάντρα όπου κρύβουν τη μπάζα για να κάνουν αργότερα τη μοιρασιά.

Συμφωνούν ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και ότι πρέπει όλα να γίνουν με μεγάλη προσοχή. Είναι κρίμα να στραβώσει το πράγμα μετά από τόσα που πέρασαν.

Οι σειρήνες όμως των περιπολικών που καταφθάνουν έξω από τη μάντρα και η προσταγή από ντουντούκα «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», τους παγώνει.

Δείτε το trailer εδώ: