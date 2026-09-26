Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα από το σπίτι στο οποίο εργαζόταν

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Ακόμη ένα περιστατικό, που αφορά την παράνομη δράση μίας αλλοδαπής οικιακής βοηθού, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα η 68χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Γεωργία, φέρεται να υφάρπαξε κοσμήματα από το σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, από την εργοδότριά της, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα, έγινε αντιληπτή από την εργοδότριά της, η οποία ειδοποίησε την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια σύλληψής της, βρέθηκαν στην τσάντα της κοσμήματα και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, διαπιστώθηκε ότι η 68χρονη συλληφθείσα δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα, για την παραμονή της στη χώρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τις απογευματινές ώρες, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 68χρονη αλλοδαπή, από τη Γεωργία, η οποία ως οικιακή βοηθός κατελήφθη από την ιδιοκτήτρια της οικίας να αφαιρεί κοσμήματά της. Στην τσάντα της συλληφθείσας βρέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα και χρυσαφικά που αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχο. Επιπλέον, προέκυψε ότι η 68χρονη στερείτο νόμιμων εγγράφων για την παραμονή της στην ελληνική επικράτεια».