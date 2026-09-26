Πυροβολισμοί σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα: Στο μικροσκόπιο το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη – Τα νεότερα για την υγεία της 10χρονης κόρης του

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Το κορίτσι που τραυματίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα έξω από καφέ μπαρ στην οδό Αγορακρίτου, στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, δεν διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η ανήλικη, αλβανικής καταγωγής και κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση θραύσματος που προκάλεσε τον τραυματισμό της. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τι συνέβη

Με βάση τις πληροφορίες από την αστυνομία καθώς και μαρτυρίες περίοικων, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την επιχείρηση και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ. Εκείνη την ώρα στο καφέ μπαρ βρίσκονταν πελάτες εκ των οποίων δεν τραυματίστηκε κανείς, εκτός από την 10χρονη που χτυπήθηκε στη γάμπα από θραύσμα σφαίρας.

Εγκατέλειψαν και έκαψαν το αυτοκίνητο

Μετά την επίθεση οι δράστες διέφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και το έκαψαν σε ερημική περιοχή του Ασπροπύργου. Από τις αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκε εντός του ένα καλάσνικοφ. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών Αλβανών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας και δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, όμως, εξετάζεται και το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχε συλληφθεί το 2016 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών και για υπόθεση ναρκωτικών, έπειτα από συμπλοκή με αστυνομικούς σε χασισοφυτεία.

Είχε αποφυλακιστεί το 2021 από τις Φυλακές Μαλανδρίνου με περιοριστικούς όρους.