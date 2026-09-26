Πλάκα: Εντοπίστηκαν άλλες δύο σοροί στο ισοπεδωμένο από την έκρηξη κτίριο – 4 οι νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες

Σε τέσσερις ανέρχονται πλέον οι σοροί που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λυσικράτους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο νέες σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μία σορός έχει ανασυρθεί και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί από τα χαλάσματα η σορός ενός άνδρα και τα ξημερώματα εκείνη μίας γυναίκας.

Αγωνία και μάχη με τον χρόνο…

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμη 2 άνθρωποι.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Η στιγμή της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα οχήματα και υποδομές της περιοχής.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο όπου σημειώθηκε, αλλά και σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Ο Π. Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αθηναίων ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, όταν οι συνθήκες στο σημείο επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση και απελευθέρωση του χώρου από τις επιχειρήσεις.

Αυτόνομοι λέβητες αερίου στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση. Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Η διαρροή αερίου πιθανότατα έγινε στο ισόγειο, έπρεπε να υπάρχουν ανιχνευτές»

«Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου», εκτίμησε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος, αναφερόμενος στην έκρηξη που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην Πλάκα.

Ο κ. Νικολάκος εκτίμησε ότι η διαρροή πιθανότατα σημειώθηκε στο ισόγειο, με βάση την εικόνα του κτιρίου πριν και μετά την έκρηξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να κινήθηκε το ωστικό κύμα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για στοιχείο που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

«Η δική μου η αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου. Το πιθανότερο φυσικό αέριο, γιατί εκεί η περιοχή έχει φυσικό αέριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εκτίμησή του για το ισόγειο προκύπτει από την εμπειρία που έχει αποκτήσει σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και, επομένως, ο τρόπος με τον οποίο διαχέεται σε ένα κτήριο εξαρτάται από τις συνθήκες και το σημείο της διαρροής. Παράλληλα, τόνισε ότι στο φυσικό αέριο προστίθενται ειδικές οσμηρές ουσίες, ώστε μια διαρροή να μπορεί να γίνει αντιληπτή από την έντονη μυρωδιά.

«Είναι μια ουσία η οποία μπαίνει στο γκαζάκι του καφέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η προσθήκη οσμηρής ουσίας αποτελεί βασικό τρόπο ανίχνευσης μιας διαρροής από τον άνθρωπο.

Χάρης Δούκας: Πρωτοφανής η έκταση της καταστροφής…

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρη Δούκα που έσπευσε στο σημείο το βράδυ της Παρασκευής (25/09) μίλησε για πρωτοφανή έκταση της καταστροφής.

Αναφερόμενος στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε «πρωτοφανή» την έκρηξη και την έκταση των ζημιών. «Είναι τρομακτική η έκταση. Δηλαδή είναι πρωτοφανές. Εγώ αυτό που βλέπουμε και μιλώντας με τους ανθρώπους είναι ότι είναι πρωτοφανής η έκρηξη. Είναι πάρα πολύ ισχυρή», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο μπροστινό τμήμα του κτιρίου, ενώ έχει επηρεαστεί και η γύρω περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα για τα αίτια. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στα γειτονικά κτίρια, τα οποία έχουν εκκενωθεί. «Είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο κτίρια τα διπλανά. Έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για να δούμε αν χρειάζονται και αυτά αργότερα εργασίες. Έχουν εκκενωθεί και θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή θα πρέπει να κατεδαφιστούν», ανέφερε ο κ. Δούκας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και δύο ή τρία κτίρια απέναντι, ενώ το ωστικό κύμα επηρέασε την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. «Η ζημιά είναι σε όλο τον δρόμο. Και στον πίσω δρόμο, το ωστικό κύμα έφτασε μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», κατέληξε.