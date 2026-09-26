Βόλος: Φορτηγίδα προσέκρουσε στον προβλήτα του λιμανιού – Συνελήφθη ο πλοίαρχος

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Περιστατικό πρόσκρουσης αυτοκινούμενης φορτηγίδας ελληνικής σημαίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25/06) στο λιμάνι του Βόλου, κατά τη διάρκεια χειρισμών πρυμνοδέτησης σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η φορτηγίδα επακούμβησε με τη δεξιά πρυμναία πλευρά της στον προβλήτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί στρέβλωση στο πρυμναίο τμήμα της, στο ύψος της ίσαλου γραμμής.

Συνελήφθη ο πλοίαρχος

Το πλοίο, το οποίο προερχόταν από το λιμάνι του Αλμυρού με επτά μέλη πληρώματος, προσέδεσε με ασφάλεια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε μικρή εισροή υδάτων στον στεγανό πρυμναίο χώρο του αντλιοστασίου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, συνελήφθη ο πλοίαρχος της φορτηγίδας για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου έως την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Από το περιστατικό δεν προέκυψε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή ζημιά στον προβλήτα.