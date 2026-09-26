«Επέλαση» γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο – Σε 40 ημέρες πήγαν στο νοσοκομείο 1.384 ασθενείς

Σε έξαρση είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, όπως τουλάχιστον προκύπτει από στοιχεία του Γενικού Νοσοκομείου για την περίοδο από 13 Αυγούστου έως και 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, τη συγκεκριμένη περίοδο προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.384 άτομα με γαστρεντερίτιδα, σχεδόν 35 την ημέρα κατά μέσο όρο. Οι 19 ημέρες του Αυγούστου έδωσαν 640 προσελεύσεις και οι 21 ημέρες του Σεπτεμβρίου 744. Ο ημερήσιος μέσος όρος διαμορφώνεται στα 33,7 άτομα για τον Αύγουστο και στα 35,4 για τον Σεπτέμβριο. Σε αντίθεση με ό,τι θα ανέμενε κανείς με το τέλος της τουριστικής αιχμής, ο Σεπτέμβριος δεν έφερε αποκλιμάκωση.

Η πρώτη κορύφωση καταγράφεται στις 14 Αυγούστου με 58 προσελεύσεις και η 16η Αυγούστου δίνει 52.

Στις 22 Αυγούστου ο αριθμός πέφτει στο χαμηλότερο σημείο της περιόδου, μόλις 11, για να εκτοξευθεί την επομένη στις 49.

Η απόλυτη κορυφή σημειώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου με 63 προσελεύσεις σε μία ημέρα.

Το τελευταίο επταήμερο του πίνακα, από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, αθροίζει 234 προσελεύσεις, αριθμό συγκρίσιμο με τις 278 του πρώτου επταημέρου του Αυγούστου. Σε 9 από τις 40 ημέρες οι προσελεύσεις ξεπέρασαν τις 40 και μόνο σε 3 έπεσαν κάτω από τις 20.

Άλλοι πήγαν στο νοσοκομείο και άλλοι σε ιδιώτες γιατρούς

Τα στοιχεία αφορούν μόνο σε όσους έφτασαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Δεν περιλαμβάνουν όσους εξετάστηκαν από ιδιώτες ιατρούς, όσους αντιμετωπίστηκαν εντός των ξενοδοχείων από τους συνεργαζόμενους γιατρούς του τουριστικού πληθυσμού και όσους δεν απευθύνθηκαν πουθενά. Δεν διευκρινίζεται αν τα παιδιατρικά περιστατικά περιλαμβάνονται στους αριθμούς.

Ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος το παραδέχεται εμμέσως και η ίδια η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου απευθύνθηκε εγγράφως στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και στην Ένωση Ξενοδόχων, ζητώντας τη συνδρομή των ιδιωτών ιατρών στην επιδημιολογική επιτήρηση, την έγκαιρη αναφορά πιθανών συρροών και την καταγραφή βασικών επιδημιολογικών πληροφοριών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη χρονική και χωρική συσχέτιση των περιστατικών. Η επισήμανση σημαίνει ότι, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, τέτοια συσχέτιση δεν ήταν εφικτή.

Στις 20 Αυγούστου η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ζήτησε από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ενημέρωση για την καταγραφή περιστατικών τροφιμογενούς νοσήματος και γαστρεντερίτιδας, προκειμένου να συγκεντρώσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τους ασθενείς που είχαν προσέλθει με αντίστοιχη συμπτωματολογία. Το αίτημα χρειάστηκε να επαναληφθεί.

Στις 10 Σεπτεμβρίου εστάλη νέο έγγραφο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ευγενική υπενθύμιση», σε συνέχεια του αιτήματος της 20ής Αυγούστου και με σκοπό τη συνέχιση της συλλογής στοιχείων. Ο πίνακας με τις ημερήσιες προσελεύσεις είναι ακριβώς το είδος της καταγραφής που ζητούσε η υπηρεσία, και δείχνει ότι η αποτύπωση των περιστατικών στο νοσοκομείο γινόταν κανονικά και καθημερινά.

Στο μεταξύ, στις 24 Αυγούστου ο ΕΟΔΥ απέστειλε προς την υπηρεσία της Περιφέρειας έγγραφο για την εμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου και στις 28 Αυγούστου η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του διαβίβασε, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών πόσιμου νερού και των εκροών των δημοτικών βιολογικών καθαρισμών.

Το πόσιμο νερό και η αναζήτηση του νοροϊού

Η πρώτη δειγματοληψία πόσιμου νερού στο πλαίσιο της διερεύνησης έγινε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις 7 Σεπτεμβρίου από 9 σημεία εντός της πόλης. Τα αποτελέσματα, που εκδόθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου, ήταν κανονικά ως προς τη μικροβιολογική εξέταση, δηλαδή τα ολικά κολοβακτηριοειδή, το E. coli και τους εντερόκοκκους.

Η υπηρεσία δεν περιορίστηκε εκεί. Δεδομένου ότι σε δείγματα ασθενών είχε ανιχνευθεί νοροϊός, στις 16 Σεπτεμβρίου έλαβε 5 νέα δείγματα από το δίκτυο της πόλης και τα απέστειλε σε εργαστήριο ειδικά για έλεγχο νοροϊού. Τα 3 από τα 5 σημεία επιλέχθηκαν στις περιοχές που συνδέονταν με τους ασθενείς στους οποίους είχε εντοπιστεί ο ιός. Το εργαστήριο ενημέρωσε τηλεφωνικώς ότι και τα 5 δείγματα ήταν κανονικά, χωρίς να αναφέρεται στο έγγραφο ότι έχει ληφθεί γραπτή έκθεση. Πρόκειται για το στοιχείο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα ως προς το σενάριο της υδατογενούς μετάδοσης, καθώς ο έλεγχος αναζήτησε τον συγκεκριμένο παθογόνο παράγοντα στα σημεία του δικτύου που εξυπηρετούν τις περιοχές των ασθενών.

Ο έλεγχος συνεχίζεται. Στις 24 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε νέα δειγματοληψία από 10 σημεία εντός της πόλης, με αποστολή για έλεγχο νοροϊού την ίδια ημέρα, και για την 1η Οκτωβρίου ο τρίτος κύκλος από 10 σημεία εκτός πόλης. Παράλληλα, σε όλο αυτό το διάστημα η υπηρεσία διενεργεί υγειονομικούς ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα οποία έχουν περιέλθει καταγγελίες για εκδήλωση διαταραχών σε επισκέπτες και μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Στο μικροσκόπιο και τα αστικά λύματα

Το χρονολόγιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει και ένα δεύτερο, διακριτό σκέλος, εκείνο των αστικών λυμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι καμία επιστημονική σύνδεση ανάμεσα στη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας δεν έχει τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα από κανέναν φορέα. Η υπηρεσία, ωστόσο, έχει συμπεριλάβει τους βιολογικούς στους ελέγχους που διενεργεί στο πλαίσιο της γενικότερης παρακολούθησης της υγειονομικής εικόνας του νησιού και τα ευρήματα έχουν αυτοτελές ενδιαφέρον.