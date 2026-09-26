Θεσσαλονίκη: Είχε διαφορές με τη γειτόνισσά της και της έβαλε φωτιά στην πόρτα του σπιτιού

Μια 58χρονη γυναίκα συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, αφού φέρεται να έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της λόγω προσωπικών διαφορών. Μετά την πρόκληση υλικών ζημιών από τη φωτιά, η δράστιδα συνέχισε να απειλεί τη γειτόνισσά της, οδηγώντας στην καταγγελία του περιστατικού και τη σύλληψή της από τις Αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα ξημερώματα της Πέμπτης (24/09) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, μία 58χρονη έβαλε φωτιά στην πόρτα του διαμερίσματος γειτόνισσάς της.
  • Η πράξη της οφειλόταν σε προσωπικές διαφορές με τη γειτόνισσα, χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό.
  • Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ η δράστις συνέχισε τις απειλές, οδηγώντας στη σύλληψή της από τις Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/09) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Μία 58χρονη αρκετά… εκνευρισμένη από τις προσωπικές διαφορές που είχε με γειτόνισσά της, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάζεψε χαρτοπετσέτες τις οποίες εμπότισε με εύφλεκτο υλικό, τις τοποθέτησε στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματός της και έβαλε φωτιά.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας

 

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