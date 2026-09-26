Θεσσαλονίκη: Είχε διαφορές με τη γειτόνισσά της και της έβαλε φωτιά στην πόρτα του σπιτιού

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Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/09) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Μία 58χρονη αρκετά… εκνευρισμένη από τις προσωπικές διαφορές που είχε με γειτόνισσά της, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάζεψε χαρτοπετσέτες τις οποίες εμπότισε με εύφλεκτο υλικό, τις τοποθέτησε στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματός της και έβαλε φωτιά.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας