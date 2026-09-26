Θάνατος Μαζωνάκη: «Επιχειρούν να βγάλουν από το κάδρο τον 58χρονο γιατρό – Να πουν την αλήθεια» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Βέβαιος ότι γίνονται προσπάθειες αποποίησης των ευθυνών του προφυλακισμένου γιατρού της Καρνεάδου, εμφανίζεται ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. Παράλληλα, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, έκανε έκκληση στις εργαζόμενες του ιατρείου να καταθέσουν την αλήθεια για όσα συνέβησαν τη μοιραία ημέρα.

«Θέλουν να βγάλουν από το κάδρο τον 58χρονο γιατρό…»

«Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Και η προχθεσινή κατάθεση συσχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Μια στρατηγική που θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε και κανένας Έλληνας, ότι σε ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει πάει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε για το 45λεπτο που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή. Γίνονται τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγους, στους προμηθευτές του απινιδωτή και ο προϊστάμενος γιατρός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά», σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (26/09) στο Mega.

Τι θα δείξει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Στο μεταξύ, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες.

Όπως εξήγησε η στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου η εντολή του 32ου ανακριτή για άνοιγμα όλων των τηλεφώνων δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να ανακτήσουν μηνύματα και δεδομένα, ακόμη και αν έχουν διαγραφεί από εφαρμογές ή από απλή αποστολή. «Έχουμε περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό διάστημα που θα ελεγχθεί θα καθοριστεί από τη Δικαιοσύνη, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 24ωρο του συμβάντος, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε προηγούμενες ημέρες. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ζητηθεί άρση και για τις προηγούμενες ημέρες», ανέφερε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες συνομιλίες και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά.

Παράλληλα, η κα Δημογλίδου υπογράμμισε την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη στενή συνεργασία προανακριτικής και ανακριτικής αρχής. «Όταν η Αστυνομία κάνει καλή δουλειά, πρέπει να το λέμε», σημείωσε, αναφερόμενη στα γρήγορα αντανακλαστικά της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που κατάφεραν να ανακτήσουν ψηφιακά αποτυπώματα παρά τις προσπάθειες διαγραφής τους από εμπλεκόμενους. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι καταθέσεις μαρτύρων, καθώς πέντε άτομα έχουν αναφέρει ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα στο ιατρείο την επίμαχη μερα, στοιχείο που ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στη γιατρό

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ένα μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Στο μήνυμα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να εκφράζει απορίες σχετικά με το ποσό που έπρεπε να καταβάλει για τη θεραπεία, αλλά και επιφυλάξεις για το εάν θα προχωρούσε. Το μήνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, αναφέρει: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία, πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά». Η συγκεκριμένη επικοινωνία φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή. Όπως ανέφερε: «Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες».

Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να έχει αναφερθεί σε μήνυμα που έστειλε προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί, σχετικά με δικό του προγραμματισμένο ραντεβού: «Θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για την Τέταρτη απόγευμα.

Η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας

Ενώπιον του ανακριτή, η 56χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να άλλαξε όσα είχε καταθέσει αρχικά στην Αστυνομία σχετικά με την ώρα κατά την οποία έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε: «Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα». Η ίδια περιγράφει στη συνέχεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.

Όπως ανέφερε: «Μέχρι τις 16.00 ήταν όλα καλά». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έγιναν δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η πρώτη ήταν με αναισθησιολόγο και η δεύτερη με τον άνθρωπο από τον οποίο είχε προμηθευτεί το ιατρείο τον απινιδωτή.

«Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16 με 16:10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε πάρει τον απινιδωτή», ανέφερε. Η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι κατά τη δεύτερη επικοινωνία τέθηκε το ερώτημα γιατί ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, με την απάντηση που, όπως υποστήριξε, έλαβαν να είναι ότι η συσκευή έπρεπε να ήταν φορτισμένη.

Η πλασμαφαίρεση και τα μηχανήματα

Κατά την εξέτασή της από τον ανακριτή, η 56χρονη νοσηλεύτρια ερωτήθηκε και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δεν γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παράνομα. «Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;» και πρόσθεσε: «Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα». Η συγκεκριμένη κατάθεση αποτελεί ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκρισης.