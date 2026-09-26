Ντόρα και Κώστας Μπακογιάννης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη: Μας λείπεις – Οι συγκινητικές αναρτήσεις

Τριάντα επτά χρόνια πέρασαν από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη». Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, σε ηλικία 54 ετών, έξω από το πολιτικό του γραφείο στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Η δολοφονία του είχε συγκλονίσει τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία, ενώ σημάδεψε την οικογένεια Μητσοτάκη.

«37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο…»

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανήρτησε μία φωτογραφία του μαζί με τα παιδιά τους και έγραψε: «37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!».

«Μου λείπεις. Λείπεις»…

Με ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης δημοσίευσε αποσπάσματα από λόγια του πατέρα του τόσο για την πολιτική, όσο και για την κοινωνία.

«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις. Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου», ήταν το απόσπασμα που επικαλέστηκε. «Μου λείπεις. Λείπεις», κατέληξε.