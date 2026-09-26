Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τίμησε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17Ν στις 26 Σεπτεμβρίου 1989. Ο Πρωθυπουργός προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην παρακαταθήκη του Μπακογιάννη για ενότητα, αλήθεια και οικοδόμηση μιας ισχυρής και δημοκρατικής πατρίδας.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 από τη 17Ν έξω από το γραφείο του.
  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τίμησε τη μνήμη του 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν…»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 από τη 17Ν έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Τη μνήμη του, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του θέλησε να τιμήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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