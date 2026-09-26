Χάρης Θεοχάρης: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη» – Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Η δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στο Action24, όπου χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας «κόμματα κακομοίρηδων», προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Θεοχάρη για αλαζονεία και για συνειδητή προσβολή και διαίρεση της ελληνικής κοινωνίας.

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Πολιτική

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη στο Action24, άναψε τα αίματα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, όχι τους κακομοίρηδες».
  • Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών ως «νέο κρεσέντο αλαζονείας», καθώς χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της ΝΔ «κόμματα των κακομοίρηδων».
  • Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως για τον κ. Θεοχάρη είναι «κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη, τονίζοντας ότι τέτοιες δηλώσεις «Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία».

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“Φούντωσε” η πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα του Action24 με φόντο τη συζήτηση για την ακρίβεια και μια δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

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Ο Χάρης Θεοχάρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», έπειτα από παρέμβαση της Τόνιας Αντωνίου σε όσα έλεγε για την ακρίβεια. Η κα Αντωνίου είπε: «Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα».

Σχολιάζοντας και τη δήλωση Κουλκουδίνα για τη βενζίνη και τα… Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «είχαμε μια κλασική κοπτοραπτική».

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Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κατανοούμε τις ανάγκες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν το πνεύμα της συζήτησης όπως παρουσιάστηκε».

«Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια, αλλά δεν είμαστε μια χώρα που ζούμε στη μιζέρια. Έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες, έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις, τις εξαγωγές…» πρόσθεσε ο κ. Θεοχάρης.

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Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας, -από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης-, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων». Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι …«κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των …«κακομοίρηδων» ασκεί τα  καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία». 

 

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