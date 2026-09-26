Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Το αν τον αγαπούσα, το ξέρει μόνο αυτός» – Βίντεο με τα συγκινητικά λόγια του σε συναυλία του

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια της συναυλία τους στο Θέατρο Πέτρας το βράδυ της Παρασκευής (25/06). Τη στιγμή που άρχισε να μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λύγισε… Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη (10/09), αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο καθένας κουβαλάει στην ψυχή του κάτι. Όπως θα έχω κι εγώ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή θα το μοιραστώ, για να μάθετε ότι ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ», είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος ενώ ήταν έντονη η συναισθηματική του φόρτιση και συνέχισε λέγοντας πως: «Όπως και ο Γιώργος. Προσπάθησε, προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής και σε όλα».

Ο γνωστός τραγουδιστής στάθηκε στον ξεχωριστό δεσμό που τους έδενε και τη βαθιά αλληλοϋποστήριξη που υπήρχε μεταξύ τους, επιλέγοντας παρ’ όλα αυτά να διαφυλάξει τις αυστηρά προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Να θυμάστε τον Γιώργο με αγάπη…»

«Θα εκτεθώ, γιατί θέλω να με εκθέσουν, αλλά τέλος πάντων. Να θυμάστε τον Γιώργο με αγάπη. Καλό ταξίδι στον Γιώργο. Να τραγουδήσουμε την αγάπη μας… Όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο εκείνος. Αν του συμπαραστάθηκα και στάθηκα δίπλα του…», είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Κάνοντας μια έμμεση αλλά σαφή νύξη στη νομική ή ερευνητική διάσταση που έχει προκύψει μετά την τραγική εξέλιξη, ξεκαθάρισε τη θέση του: αρνείται κατηγορηματικά να βγάλει πρόχειρα συμπεράσματα ή να ταυτιστεί με τις φημολογίες που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο.

«Όσο για το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ. Ας το πούμε ιατρείο. Δεν είμαι εγώ ειδικός ούτε θα κρίνω κάποιον. Αφήστε να το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι ο καθένας να κάθεται να γράφει και να σχολιάζει και να λέει “η μαμά, ο μπαμπάς φταίει”, “ο Γιώργος έκανε εκείνο”, “ο Γιώργος έκανε το άλλο”», είπε.

Η παράκληση του καλλιτέχνη ήταν να διατηρηθεί ζωντανή η σπουδαία μουσική κληρονομιά του συναδέλφου του και να παραμείνει η προσοχή του κόσμου στραμμένη στο τεράστιο καλλιτεχνικό του έργο, χωρίς να αμαυρώνεται από περιττές συζητήσεις.

«Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε 30 τόσα χρόνια. Ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίζετε να ακούτε τα τραγούδια του», ανέφερε.