Ανατροπή στην υπόθεση Jay-Z: Η γυναίκα που τον κατήγγειλε ανακαλεί τους ισχυρισμούς της – «Δεν με βίασε, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ»

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την καταγγελία σε βάρος του Jay-Z για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, νέα εξέλιξη ανατρέπει τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς η γυναίκα που είχε προχωρήσει στην καταγγελία ανακάλεσε τους ισχυρισμούς της, δηλώνοντας σε δικαστικό έγγραφο ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια» σε όσα είχε υποστηρίξει.

Σύμφωνα με το TMZ, η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, είχε καταγγείλει ότι ο Jay-Z, μαζί με τον Σον «Diddy» Κομπς, της επιτέθηκε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν 13 ετών. Σε νέα δήλωσή της, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ράπερ δεν τη βίασε και ότι οι δυο τους δεν έχουν καν συναντηθεί.

«Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου», φέρεται να δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για τις συνέπειες που, όπως αναφέρει, είχαν οι καταγγελίες της σε βάρος του Κάρτερ και της οικογένειάς του.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση από τον Jay-Z ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του και τόνισε ότι η απόφασή της να ανακαλέσει τις καταγγελίες ήταν οικειοθελής.

Στη δήλωσή της έκανε ακόμη αναφορά σε προβλήματα ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερώσει σχετικά τη νομική της ομάδα πριν από την υποβολή της καταγγελίας.

The Jane Doe who accused Jay-Z of rape has fully recanted, saying that there’s “no truth” to her claims and she never even met the Roc Nation mogul.https://t.co/WGNQCq96sb — Rolling Stone (@RollingStone) September 25, 2026

Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει νέος δικηγόρος, ο Τζέιμς Μπλερ Νιούμαν Τζούνιορ. Σε δήλωσή του στο TMZ, υποστήριξε ότι η πελάτισσά του επιμένει πως υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά «έκανε πλήρες λάθος στην ταυτοποίηση» του Jay-Z.

«Η πελάτισσά μας επιμένει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, όμως έκανε πλήρες λάθος στην ταυτοποίηση του κ. Κάρτερ και οι συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν ψευδείς. Ο κ. Κάρτερ δεν τη βίασε, δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ», ανέφερε ο δικηγόρος ζητώντας συγγνώμη από τον Jay-Z και την οικογένειά του.