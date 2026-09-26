Ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα: Τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι – Βρέθηκε καμένο το όχημα

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 10χρονου κοριτσιού. Τέσσερα άτομα άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο, ενώ το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες βρέθηκε αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι.
  • Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο εναντίον της καφετέριας, στην οδό Αγορακρίτου 32.
  • Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο εναντίον της καφετέριας, στην οδό Αγορακρίτου 32. Την ώρα της επίθεσης, στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής υπηκοότητας. Η μητέρα της μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός της είναι ελαφρύς.

Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

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