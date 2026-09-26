Πούτιν: Ανοιχτός σε νέα διαπραγμάτευση με το Κίεβο – «Όλες οι προτάσεις είναι στο τραπέζι»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την πρόθεση να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις βουλευτικές εκλογές, ωστόσο δήλωσε δυσαρέσκεια για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησε για συνέπειες μετά τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές και διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/Pool via Reuters
Φωτογραφία: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/Pool via Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρόθεση να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά την καταμέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι αφού το Κίεβο «άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, τώρα θα υποστεί τις συνέπειες».
  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πρόθεση να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά την καταμέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως, ο ίδιος δήλωσε δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την πρωτεύουσα και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του «επιτέθηκε σε εκλογικά τμήματα».

ΕΕ: Αποδεσμεύονται 6,6 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, ενισχύεται η στρατιωτική βοήθεια – Το μήνυμα της Κάγια Κάλας

Η Ρωσία «ανέκαμψε από τις ζημιές που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass. Η απάντησή της στις επιθέσεις του Κιέβου ήταν τόσο ισχυρή που η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός, ισχυρίστηκε επίσης.

Η Ρωσία δεν κατανοεί για ποιον λόγο η Ουκρανία επιτέθηκε στις αποθήκες των καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon και Wildberries, συνέχισε, προειδοποιώντας ότι αφού το Κίεβο «άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, τώρα θα υποστεί τις συνέπειες».

Ουκρανία: Αιματοκύλισμα από τα ρωσικά drones στο Κίεβο – 4 νεκροί, ανάμεσά τους 14χρονο αγόρι, και 27 τραυματίες

«Όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει ποια είναι προς το συμφέρον της», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη, σύμφωνα με το πρακτορείο IFX. Η Ρωσία γνωρίζει ότι τα δικαιώματα των ρωσόφωνων παραβιάζονται στις χώρες της Βαλτικής, αλλά απαντά σε αυτό με ανθρωπιστικά μέσα, πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έλαβε την «τελική απόφαση» για την παραγωγή Patriot στην Ουκρανία – Έκκληση σε ΕΕ και ΔΝΤ για δημοσιονομική στήριξη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ. Αναφορικά με το ταξίδι του στη σύνοδο κορυφής του APEC, που θα φιλοξενηθεί στη Σεντζέν της Κίνας στις 18-19 Νοεμβρίου, ο Πούτιν είπε ότι θα εξαρτηθεί από την κατάσταση εντός της Ρωσίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ