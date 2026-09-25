Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Έκκληση της ΕΕ προς τους «27» για μείωση της ζήτησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ενεργειακή κρίση, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλούν έντονες πιέσεις στις τιμές και στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών-μελών -το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Reuters- ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ενεργειακής ζήτησης.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος επίτροπος, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν την προετοιμασία τους ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Όπως επισημαίνει, η ΕΕ είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιόργκενσεν καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την υιοθέτηση ή τη συνέχιση μέτρων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων και, παράλληλα, στη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «για όσο διάστημα χρειαστεί».