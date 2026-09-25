Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Έκκληση της ΕΕ προς τους «27» για μείωση της ζήτησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέα ενεργειακή κρίση, με τον επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, να καλεί τα κράτη-μέλη να μειώσουν τη ζήτηση ενέργειας λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς αγορές. Η Κομισιόν ζητά πρόσθετα μέτρα για ενίσχυση των αποθεμάτων και περιορισμό της κατανάλωσης ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

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Διεθνή Νέα

Ενεργειακός συναγερμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ενεργειακή κρίση, με τον επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, να καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης.
  • Ο Ευρωπαίος επίτροπος προειδοποιεί ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού» και καλεί τις χώρες να εντείνουν την προετοιμασία τους ενόψει του χειμώνα.
  • Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2021, ο Γιόργκενσεν τονίζει την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των αποθεμάτων και η μείωση της κατανάλωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ενεργειακή κρίση, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλούν έντονες πιέσεις στις τιμές και στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών-μελών -το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Reuters- ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ενεργειακής ζήτησης.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος επίτροπος, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν την προετοιμασία τους ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Όπως επισημαίνει, η ΕΕ είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιόργκενσεν καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την υιοθέτηση ή τη συνέχιση μέτρων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων και, παράλληλα, στη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «για όσο διάστημα χρειαστεί».

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