Πλάκα: Κανένα ίχνος ζωής στα συντρίμμια, ολονύκτιες έρευνες για τους 6 αγνοούμενους – Τα πιο πιθανά σενάρια – ΒΙΝΤΕΟ

Όλη νύχτα θα κρατήσουν οι έρευνες – επιχείρηση διάσωσης των συνολικά έξι αγνοούμενων στην Πλάκα στην οδό Λυσικράτους. Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή νωρίς το πρωί ισοπέδωσε το κτίριο στα ερείπια του οποίου αναζητούνται οι αγνοούμενοι και ενώ η αγωνία κορυφώνεται.

Οι έρευνες συνεχίζονται ακατάπαυστα και ανά βάρδιες προκειμένου να εντοπιστεί κάποιο στοιχείο για το ζευγάρι ηλικιωμένων του 2ου ορόφου αλλά και τα δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν κλείσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται πως μετά την τεράστια έκρηξη ακολούθησε φωτιά, ενώ το κτίριο κατέρρευσε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι και αυτή την ώρα απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Στο σημείο παραμείνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Με θερμικές κάμερες οι έρευνες

Οι έρευνες γίνονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, επομένως και με θερμικές κάμερες, ωστόσο μέχρι και αργά τη νύχτα δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Οι έρευνες παρέμεναν άκαρπες. Να σημειωθεί ότι ο όγκος των συντριμμιών είναι πολύ μεγάλος και δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Την ίδια στιγμή, ζημιές έχει υποστεί σχεδόν ένα ολόκληρο τετράγωνο και σπίτια εμφάνισαν ρωγμές.

ΕΜΑΚ, αστυνομία και πυροσβεστική δίνουν τιτάνια μάχη και με τον χρόνο που δεν είναι με το μέρος τους, ενώ τα εκπαιδευμένα σκυλιά επιχειρούν συνεχώς στην αναζήτηση κάποιου σημαδιού που να φανερώνει ανθρώπινη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξή τους στο συμβάν οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το μόνο που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες είναι μία γυναικεία τσάντα η οποία εικάζεται ότι ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια και εντός της τσάντας υπήρχαν και προσωπικά αντικείμενα, ενώ άλλες πληροφορίες συντείνουν στο ότι βρέθηκαν και δύο διαβατήρια.

Τέσσερις οι αγνοούμενοι Αμερικανοί τουρίστες

Όπως μετέδωσε το enikos.gr, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για τρεις τουρίστες, οι οποίοι έπρεπε να έχουν αναχωρήσει από το διαμέρισμα στις 11 το πρωί, οπότε δεν έχει γίνει γνωστό εάν βρίσκονταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, έγινε γνωστό ότι η αμερικανική πρεσβεία ενημέρωσε πως σήμερα τέσσερα άτομα είχαν κλείσει εισιτήρια ώστε να ταξιδέψουν αεροπορικώς, στις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 30-40 ετών. Αλλά δεν εμφανίστηκαν για την αναχώρησή τους.

Οι δυνάμεις διάσωσης έχουν στήσει και προβολείς ώστε να έχουν φωτισμό τη νύχτα και για όσο χρειαστεί να μείνουν στο σημείο ερευνώντας.

Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Τα υπάρχοντα σενάρια για την αιτία της τεράστιας έκρηξης στην Πλάκα δεν είναι πολλά. Οι αρχές καταλήγουν, από πολύ νωρίς μάλιστα εκεί εστίαζαν, σε αυτό της διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε από πριν οσμή στη γειτονιά και μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε η έκρηξη και ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος για να καταρρεύσει μετά το κτίριο.

Από που προήλθε όμως η διαρροή;

Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα διαρροής στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης αερίου ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που είχε νόμιμη εγκατάσταση, την οποία είχε συνδέσει με την κουζίνα και το τζάκι. Πιθανολογείται λοιπόν ότι με κάποια σπίθα ή το άναμμα κάποιου διακόπτη, ματιού, κ.λπ, να έγινε η καταστροφή.

Εντούτοις, είμαι ακόμα πολύ νωρίς για να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα.

Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και συνεργεία της διανομής φυσικού αερίου διακόπτοντας την παροχή.

Δούκας: Θα συνεχίσουμε με βάρδιες όλη νύχτα

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σημείωσε σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ:

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ. Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία», ωστόσο, τόνισε πως αυτή τη στιγμή η μεγάλη μάχη όλων είναι ο εντοπισμός των αγνοουμένων. «Είναι τρομακτική η έκρηξη» είπε και έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό.

«Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Πολύ μεγάλη διαρροή», σημείωσε.

Σε κακή κατάσταση τα δύο όμορα κτίρια – «Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή»

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση. Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.

Το χρονικό

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν την περιοχή γύρω από την οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, συντάραξε η εκκωφαντική έκρηξη.

Ένα κτίριο κατέρρευσε και μετατράπηκε σε σωρό από συντρίμμια, ενώ σκόνη και θραύσματα καταπλάκωσαν τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο.

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα διπλανά κτίρια και η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές. Κατέφτασαν ειδικά συνεργεία που πραγματοποιούν έρευνες για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Επρόκειτο για μία ηλικιωμένη και μία νεότερη γυναίκα, οι οποίες επίσης φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».