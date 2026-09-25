Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Η Ελλάδα πρέπει να χτυπήσει την Τουρκία αν υπάρξει σύγκρουση με το Ισραήλ

Υπέρ του σκληρού δόγματος τάσσεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος προτείνοντας ακόμη και χτύπημα της Ελλάδας στην Τουρκία, στην περίπτωση που το Ισραήλ κάνει επίθεση στην Τουρκία, κοντά στη Συρία ή στα Κατεχόμενα.

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Πολιτική

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος τάσσεται υπέρ του σκληρού δόγματος, προτείνοντας η Ελλάδα να χτυπήσει την Τουρκία εάν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, κοντά στη Συρία ή στα Κατεχόμενα.
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, μια κοινή συμφωνία και στρατιωτική συμμαχία σημαίνει «κοινό χτύπημα», ενώ υπογράμμισε ότι «την Τουρκία δεν μπορείς να την καταλάβεις, πρέπει να την εξαφανίσεις».
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέρριψε τους ισχυρισμούς για πιο ήπια στάση του Ερντογάν προς την Ελλάδα στον ΟΗΕ, τονίζοντας ότι ακολουθεί «βυζαντινή εξωτερική πολιτική» για να επιτύχει τους στόχους του, όπως η απόκτηση F-35.

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Υπέρ του σκληρού δόγματος τάσσεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος προτείνοντας ακόμη και χτύπημα της Ελλάδας στην Τουρκία, στην περίπτωση που το Ισραήλ κάνει επίθεση στην Τουρκία, κοντά στη Συρία ή στα Κατεχόμενα.

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Όταν ερωτήθηκε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση που το Ισραήλ χτυπήσει την Τουρκία κοντά στη Συρία ή στα Κατεχόμενα, ο ίδιος απάντησε: «Πρέπει αυτομάτως η Ελλάδα να χτυπήσει την Τουρκία». «Εάν έχεις κοινή συμφωνία και κοινή συμμαχία στρατιωτικής συνδρομής, αυτό σημαίνει κοινό χτύπημα», συνέχισε στο ίδιο πνεύμα.

«Όποιος επιτεθεί στην Ελλάδα ή το Ισραήλ, πρέπει οι δυο χώρες να αντεπιτεθούν, δηλαδή να αμυνθούν επιτιθέμενες σε καίρια σημεία και να κάνουν τα προληπτικά χτυπήματα εκεί που πρέπει», υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος για να προσθέσει: «Πρέπει να γίνει αυτό που έλεγε ο Δαρβίνος και ο Βοναπάρτης: Την Τουρκία δεν μπορείς να την καταλάβεις, πρέπει να την εξαφανίσεις».

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέρριψε τους ισχυρισμούς για πιο ήπια στάση του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ προς την Ελλάδα. «Ο Ερντογάν ακολουθεί την βυζαντινή εξωτερική πολιτική. Πολλές φορές λέει άλλα στο εσωτερικό του και άλλα στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ακολουθία και έχει να κάνει με το τι θέλει να πάρει», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Δεν πήγε εναντίον της Ελλάδας και ούτε έχει κάτι με τον Μητσοτάκη. Στη Νέα Υόρκη ήθελε να πάρει συγκεκριμένα πράγματα και άρα έβαλε νερό στο κρασάκι του μήπως μπορέσει να πάρει τα F – 35», επισήμανε. «Βέβαια, επιτέθηκε στο Ισραήλ και κατά την γνωστή τακτική του δαιμονοποίησε εχθρούς. Άρα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Το θέμα είναι τι έκανε ο Πρωθυπουργός εκεί», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

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